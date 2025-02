Víctimas de despojos en Valle de México exhiben contubernio entre expolicías y Catastro

Los despojos en el Valle de México se han disparado durante los últimos años, dejando a cientos de personas sin un hogar para vivir, en especial, a adultos mayores. La simulación de contratos privados de compraventa hasta la presentación de escrituras falsas, son parte de los métodos que usan los delincuentes para invadir los predios; sin embargo, en la zona oriente de la zona metropolitana el presunto contubernio entre expolicías y los catastros municipales ha causado afectaciones a los vecinos.

El punto crítico de dicha forma de despojo en contubernio, se encuentra en las irregularidades que se presenten en la clave catastral (código alfanumérico que identifica a una propiedad, como una vivienda o un terreno), situación que aprovechan los delincuentes para arribar e ingresar al predio que deseen sin tener ninguna represalia, debido a que –al llegar las autoridades– exhiben un contrato de compraventa de la propiedad, con lo que –legalmente– no se puede hacer nada.

Dicho método fue vivido por un afectado residente de Chimalhuacán, a quien a mediados del año pasado le despojaron su vivienda ubicada a unas cuadras del ‘Guerrero Chimal’, por no tener actualizada la clave catastral de su hogar, situación que aprovechó un delincuente apodado como ‘El Jairo’, que –de acuerdo con vecinos de la zona– se dedica a desalojar ‘ilegalmente’ predios del municipio, especialmente los que se encuentran varios días deshabitados o de los que son dueños personas adultas mayores.

En entrevista con Publimetro , el afectado que prefiere permanecer en el anonimato por amenazas de muerte, expresó que al momento del despojo no supo cómo actuar debido a la premura del conflicto; sin embargo, por varios meses ha llevado el caso a la Fiscalía de Chimalhuacán y al Catastro Municipal (registro de los bienes inmuebles de un municipio, que incluye su ubicación, dimensiones, valor catastral y nombre de propietario) para tratar de recuperar el predio, pese a las agresiones que ha recibido él y su familia.

¿Cuál es el modus operandi para el despojo por catastro?

El afectado compartió su caso detalle a detalle. A mediados de 2024, su hogar –en el que vivía él y dos inquilinas– fue arrebatado por ‘El Jairo’, quien al ver que la propiedad se encontraba sin habitantes, debido a que los habitantes salían constantemente, ingresó y se apropió de hogar. Ante ello, el afectado solicitó ayuda de patrullas, quienes no pudieron hacer nada debido a que el abogado del delincuente –que se encontraba acompañado de sujetos intimidantes en motonetas, mototaxis y vehículos sin placas– presentó un contrato de compraventa de la propiedad.

“Entonces él (abogado) dijo que había ido a recuperar la casa, que porque era del tal Jairo, y que por lo tanto, pues yo yo no podía entrar y que cualquier cosa que yo se lo demostrará ante el MP. Y pues ya no pudimos entrar, teníamos todas nuestras cosas adentro, todos los muebles, mi camioneta, y todo eso ya no estaba días después. Entonces, de ahí, pues la patrulla nos dijo, sabes que pues yo no puedo hacer nada, te tienes que ir porque ellos exhibieron un contrato de compraventa”. — Afectado despojo

“Ese contrato se lo exhibieron a la patrulla, y ellos nos dijeron que teníamos que ir a levantar una denuncia por despojo. Después fui a confrontarlo (Jairo), el cual me dijo que con este método se había hecho de predios. Y con el mío, del que es dueño mi papá, pensaba que se lo iba a quedar porque veía a mi papá grande, pensaba que estaba solo. Entonces cuando fui a confrontarlo le dije que qué quería y me dijo: no pues es que tu papá me debe dinero y pues me estaba pidiendo dinero que no tenía, realmente solo es un oportunista”, agregó.

El afectado señaló que luego de que los vecinos de la zona se enteraron del caso de despojo, le comentaron que el ‘Jairo’ realmente es un expolicía estatal, que conoce muy bien el sistema judicial (incluido el catastro), debido a los casos en los que está presente, pues hasta en Marketplace de Facebook, oferta las propiedades que obtiene apócrifamente. “Y pues luego uno se entera que es un expolicía estatal, gracias a gente que es parte de una asamblea vecinal, ellos lo ubican”.

Indicó que el ‘Jairo’ es cuidado por la policía de Chimalhuacán, debido a que “me enteré la patrulla 102 estuvo pasando a cuidar el predio durante un mes, incluso hubo un día en el que no estuvo habitada la casa, y ese día estuvo ahí toda la patrulla, y luego pues ya me enteré que este cuate, el supuesto Jairo, pues les paga una renta a estos locales a la patrulla 112 y la 115 para cuidarlos. Él le fue a decir a todos los oficiales que él era medi hermano mío y que por eso este había hecho lo que hizo (despojo)”.

“Algo que también nos dimos cuenta es que estos individuos se fijan en los predios que tienen irregularidades en el catastro municipal. En mi caso, pues yo tengo una clave catastral de mi predio que fue desde el año 92, pero resulta que hubo una cosa que no sabía, hace años una señora que era una lideresa que le decían la ‘Loba’, quemó muchos registros de la oficina catastral. Dentro de ellos estaba el mío, entonces mi clave catastral ya no corresponde a la que está dada de alta en el registro municipal, resulta que el gobierno absorbió mi clave catastral (...) Mi papá nunca hizo una actualización de clave catastral, por lo tanto nunca este, pues él no no aparece en el registro catastral del municipio, no aparece su nombre, viene el del gobierno que es una dependencia que se llamaba Cresem”. — Afectado despojo

Pese a que el afectado y sus familiares han sido intimidados físicamente y amenazados de muerte, aunado a que en la calle en donde se realizó el despojo vive el padre de la presidenta municipal de Chimalhuacán, el involucrado sigue su proceso en la Fiscalía del municipio, mismo que ve “muy incierto” por la poca ayuda que le han brindado las autoridades, pues “la Fiscalía solo me ha dado largas”. “Al parecer él sabe cómo funciona el sistema judicial porque sabía que despojando a mi casa no pasaba nada. Me dijo: yo meto a la maldad y luego qué vas a hacer, al rato te van a mandar a matar”.

Despojos en aumento

Los despojos de inmuebles en la Ciudad de México se dispararon durante los últimos cinco años, pues las carpetas de investigación iniciadas por dicho delito crecieron un 217.79% de 2018 a 2023 de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), que va contra las personas que invaden los predios con el uso de la fuerza.

Información obtenida por Publimetro vía transparencia, revela que la cifra de despojos ha crecido año tras año, sobre todo en 2022 y 2023, tiempo en donde las alcaldías Tlalpan y Miguel Hidalgo fueron las más afectadas por los invasores, cuyo modus operandi va desde la simulación de contratos privados de compraventa hasta la presentación de escrituras falsas.

La Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana dio a conocer que de 2018 a julio de 2024, se han iniciado un total de 3 mil 304 carpetas de investigación por el delito de despojo en la Ciudad de México: de estas, 298 se suscitaron en 2018; 378 en 2019; 336 en 2020; 435 en 2021; 674 en 2022; 947 en 2023; y 236 en 2024.