Credencial falsa de Marco Ebben: Errores y detalles que delataron al narco más buscado por la Europol

Después de que se diera a conocer la muerte de Marco Ebben, el narcotraficante de origen holandés más buscado por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), se encontró la credencial falsa que usaba para hacerse pasar por un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos (EE. UU.).

¿Qué datos tenía la credencial falsa de Marco Ebben?

“Velas quez Rivas Jesus Antonio” era el nombre falso que utilizaba Marco Ebben; escrito con espacios y sin tíldes.

En la credencial aparecía con el número de identificación “437409” y se hacía llamar “agente especial encargado (special agent in charge)” del Departamento de Justicia en El Paso, Texas, Estados Unidos. Además, la credencial incluía un código de barras y la frase “office of the administrator DEA” (oficina del administrador de la DEA).

La credencial falsa de Marco Ebben sí tenía su fotografía, pero presentaba varios errores, como en la parte donde debía decir en inglés “United States”, que estaba escrito como “United State”. El plástico también mostraba una impresión deficiente, con colores desvanecidos y letras distorsionadas, lo que le daba una apariencia de muy mala calidad.

Entre narcotraficantes: Marco Ebben era socio de El Mayo Zambada

Marco Ebben fue asesinado el 13 de febrero en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), lugar donde se había estado escondiendo. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez (C4), la Europol lo buscaba para detenerlo; ahora, las autoridades europeas y mexicanas investigan su muerte.

Según C4, Marco Ebben era socio de Ismael “El Mayo” Zambada, líder de la organización mexicana del Cártel de Sinaloa, quien el año pasado fue entregado a las autoridades estadounidenses tras una trampa tendida por Los Chapitos, una célula del mismo cártel liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.