¿Qué se está gestando en los Balcanes con los negociadores de Trump?

Varios negociadores de Trump en los Balcanes provocan controversia. ¿Quiénes son y que rol juegan Richard Grenell, Jared Kushner (el yerno de Trump) y el polémico Rod Blagojevich?"El negociador en jefe ha vuelto" titulaba The New York Times (NYT), en la primera semana de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos: "The Deal Maker in Chief is back". La frase describe también la política exterior de Trump hasta el momento.

Para Trump, eso significa que Ucrania debe seguir recibiendo ayuda militar estadounidense, pero a cambio de conceder a Estados Unidos acceso a sus reservas de materias primas, como tierras raras y litio. O la "toma de posesión" de la Franja de Gaza para crear una "Riviera del Medio Oriente".

O el clásico de Trump: una nueva Torre Trump, esta vez en la capital de Serbia, Belgrado. El proyecto, que fracasó en 2012, ahora está a punto de comenzar a construirse. Esto ocurre, 13 años después, en gran medida gracias al asesor más cercano de Donald Trump, Richard "Ric" Grenell, que ya fue enviado especial del presidente estadounidense para los Balcanes Occidentales durante su primer mandato y a quien ahora Trump ha nombrado su "enviado para misiones especiales".

Grenell mantiene relaciones estrechas, incluso amistosas, con el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, y su ministro de Exteriores, Marko Djuric, quien fue embajador de Serbia en Washington. Grenell recibió un premio de Vucic en 2023 por su "enfoque equilibrado" hacia el Estado más joven de Europa, la República de Kosovo, que Serbia todavía reclama para sí, 26 años después del final de la guerra de Kosovo .

El yerno de Trump, Jared Kushner, e inversores árabes firmaron el acuerdo para la Torre Trump en Belgrado, cuyo costo asciende, según el NYT, a 500 millones de dólares. El antiguo edificio del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Serbia (parte de la antigua Yugoslavia) se transformará en un complejo hotelero con apartamentos de lujo y un monumento conmemorativo a las víctimas del ataque aéreo de la OTAN de 1999, en el que el edificio fue alcanzado. Esta sería la quinta Torre Trump del mundo, junto a las de Nueva York, Chicago, Manila y Estambul.

Rod Blagojevich, "el hombre perfecto para Belgrado"

Rod "Blago" Blagojevich es una figura política rutilante y controvertida. La revista Politico informó la semana pasada que Trump estaba considerando nombrar al exgobernador demócrata de Illinois como embajador de Estados Unidos en Belgrado. Blagojevich, hijo de inmigrantes serbios, fue destituido de su cargo en 2009 y condenado a 14 años de prisión por corrupción tres años después.

Trump había reducido la sentencia de Blagojevich durante su primer mandato, tras lo cual fue liberado a principios de 2020. Esto convierte al demócrata en el aliado ideal del presidente republicano, dice a DW Daniel Serwer, experto en los Balcanes de la reconocida Universidad Johns Hopkins y negociador estadounidense para los Balcanes durante la presidencia de Bill Clinton: "Blago es el hombre perfecto para Belgrado: un político profundamente corrupto que está dispuesto a hacer lo que Trump quiera con tal de rehabilitarse".

Blagojevich hizo apariciones junto con Grenell durante la campaña de Trump, en 2024, y Trump tiene una alta aprobación en las comunidades de habla serbia en EE. UU., así como entre los políticos nacionalistas serbios en Serbia, y en Bosnia y Herzegovina y Kosovo, donde también viven serbios. En la primavera boreal de 2024, en un evento en Mar-a-Lago, Trump presentó a Blagojevich como un "gran amigo" y un "colaborador cercano".

Críticas al primer ministro de Kosovo

Blagojevich, a su vez, se reunió la semana pasada con Vucic en Belgrado. Allí criticó duramente ante los medios al primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, y lo acusó de llevar a cabo una "limpieza étnica" en Kosovo, dirigida contra los serbios del lugar. En 1999, Estados Unidos, junto con otros países de la OTAN, obligó a Serbia a retirar sus fuerzas de seguridad de su entonces provincia meridional mediante ataques aéreo, para evitar la expulsión de la población de mayoría albanesa de Kosovo.

Ahora, Blagojevich se disculpó explícitamente con Vucic por la participación de Estados Unidos en la guerra de Kosovo. "Mi país le hizo algo terrible a su país en los años 90", le dijo el potencial embajador de Trump en Serbia al presidente serbio. "No es nada diferente de lo que Rusia está haciendo en Ucrania (...) El presidente Trump trabajará para mejorar las relaciones entre nuestros países".

El confidente de Trump, Grenell, también ha criticado varias veces al actual primer ministro de Kosovo, Kurti. Además, el día antes de su investidura, Trump recibió en Washington a un enemigo íntimo del jefe de Gobierno, el ex primer ministro Ramush Haradinaj. Más tarde publicó en el canal en X de KosovoOnline que "no sería bueno para Kosovo si Kurti permanece en el poder". Kurti había provocado la ira de Grenell en 2020 al rechazar un intercambio de territorio por motivos étnicos entre Kosovo y Serbia propuesto por el negociador estadounidense.

Presidente serbio Vucic, frente a protestas

Estos acontecimientos, extremadamente positivos para Vucic, se ven contrarrestados por las protestas masivas que sacuden a Serbia desde principios de noviembre. En las últimas semanas, la retórica del presidente serbio respecto a Kosovo se ha vuelto más radical, probablemente para desviar la atención de los obvios problemas políticos internos.

Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Vucic, Marko Djuric, describió a Kosovo al diario alemán Berliner Zeitung como "nuestra provincia del sur", en la que los serbios están expuestos a "discriminación y acoso constantes". El jefe del Estado Mayor, Milan Mojsilovic, declaró al diario serbio Vecernje Novosti que las Fuerzas armadas de Serbia estaban preparadas para "proteger a los serbios y a otros no albaneses en el territorio de nuestra provincia meridional". En Kosovo, hay "indicadores de potencial desestabilización", dijo. Vucic, que ya había llamado a Kurti "escoria terrorista", ahora lo llamó "sinvergüenza" que "odia a los serbios", en el canal serbio Happy TV.

Bosnia y Herzegovina, también amenazada

Kurt Bassuener, director del think tank berlinés Democratization Policy Council, advirtió a DW que no sólo la integridad territorial de Kosovo está amenazada por las grandes aspiraciones serbias, sino también la de Bosnia y Herzegovina. La UE podría responder a la agresión de Belgrado contra sus países vecinos "aumentando significativamente" la fuerza EUFOR Althea, encargada de proteger la paz en Bosnia, con tropas de combate, señaló.

En esta situación, un equipo estadounidense en los Balcanes compuesto por Grenell, Kushner y Blagojevich sería un regalo para Belgrado, incluida una línea directa con la Casa Blanca. Una mejora en las relaciones entre Serbia y Kosovo -algo de todos modos poco probable- sería aún más lejana.

En 2023, la UE respondió a los últimos ataques de los serbios de Kosovo contra la OTAN y las fuerzas de seguridad de Kosovo, así como a las tropas serbias en la frontera común, con sanciones, paradójicamente, contra Kosovo. Sólo la intervención personal del entonces secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ante el presidente Vucic, y la enorme presión de la OTAN lograron persuadir a los tanques serbios a retroceder.

Hoy en día, los expertos en los Balcanes Occidentales Serwer y Bassuener dudan de que Estados Unidos detenga militarmente al Ejército de Vucic en una emergencia. Serwer también advierte que el mero debate sobre una división de Kosovo o Ucrania alentaría a los secesionistas serbios en Bosnia a tomar medidas correspondientes.

"Entonces, los bosnios tendrían que reaccionar. Y en Kosovo, los Javelin serían la mejor defensa", explicó Serwer a DW. Sin el suministro de los altamente efectivos misiles antitanque Javelin de Estados Unidos, la defensa exitosa contra la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022 es impensable.

En vista de la actual situación de seguridad, cada vez es más probable que se produzca una escalada de las posibles fuentes de conflicto en los Balcanes Occidentales, el "patio interior" de la UE, rodeado por todos lados por Estados miembros de la UE.

