Hombre muere tras ser arrollado por ferrocarril en calles de Ecatepec, Edomex

X en una red social utilizada por millones de personas todos los días, mismas que acceden al sitio para enterarse de los temas más populares al menor tiempo posible. Elon Musk, dueño del portal, cuenta con diversas políticas de privacidad que permiten una mayor difusión de fotos y videos que serían censurados en otros sitios.

Algunos periodistas usan la app para compartir hechos noticiosos, tal como lo que ocurrió en calles de Ecatepec, Edomex, donde un ferrocarril arrolló a un hombre en situación de calle.

La cuenta que difundió el trágico suceso colocó lo siguiente: “La mañana de este jueves, un hombre en situación de calle perdió la vida al ser arrollado por un tren en Avenida Central”.

De acuerdo con la misma fuente, los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Las Américas, ubicada en el municipio de Ecatepec, Estado de México: “El sitio fue acordonado por autoridades locales, en espera del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cuerpo”, finalizó.

Además de la información, el usuario subió una imagen gráfica de cómo quedó el cuerpo de la personas afectada: “¿Es necesario que publiquen esa imagen?“, ”¿Y no lo deshizo ni le cortó nada? No creo que fuera el tren. Entonces nunca han visto un video de un burrito como lo deshace un tren en pedazos. Y cuando no, les cercena alguna extremidad" o “Aunque está raro debió de haberle cercenado alguna extremidad, y a ese hombre parece que lo hubieran despellejado” son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.

Lamentablemente, los accidentes ferroviarios pueden ocurrir en un abrir y cerrar de ojos y tener consecuencias devastadoras. Por eso, es fundamental tomar precauciones y seguir algunas recomendaciones básicas para evitar ser arrollado por un tren:

Detente, mira y escucha: Antes de cruzar cualquier vía, detente por completo. Mira a ambos lados para asegurarte de que no se acerca ningún tren y escucha atentamente para detectar cualquier sonido que pueda indicar su presencia.

No te confíes: Aunque conozcas la zona y no hayas visto pasar trenes recientemente, nunca te confíes. Los horarios de los trenes pueden variar y siempre existe la posibilidad de que uno aparezca de repente.

Respeta las señales: Obedece todas las señales de tráfico y semáforos ubicados en los cruces ferroviarios. Si la barrera está baja o las luces de advertencia están activadas, detente y espera a que se apaguen antes de cruzar.