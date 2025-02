Inteligencia artificial: ¿cuáles son las oportunidades de Alemania?

Estados Unidos y China están invirtiendo grandes sumas en inteligencia artificial. Los investigadores afirman que Alemania también es líder en IA. Si es así, ¿por qué apenas hay empresas de IA exitosas en este país?La Unión Europea (UE) quiere seguirle el ritmo al avance de la inteligencia artificial (IA) y, para ello, anunció un programa de financiación a gran escala. Antes, Estados Unidos, bajo el Gobierno de Donald Trump, había anunciado proyectos de IA valorados en miles de millones de dólares, y China ocupó los titulares con el pequeño, pero aparentemente eficiente, programa DeepSeek.

A través de la IA surgen cada vez más rápidamente nuevos modelos de negocio, dice Björn Ommer. "Perdérselos nos saldrá caro y, por eso, tenemos que pisar el acelerador", explicó a DW el profesor de Inteligencia Artificial de la Universidad Ludwig Maximilian (LMU), de Múnich.

Ommer es considerado uno de los pioneros de IA en Alemania. Bajo su liderazgo, nació el fundamento de una de las startup más famosas de Alemania: Black Forest Labs. La empresa, que desarrolló un generador de imágenes, es respaldada, entretanto, por inversores de Estados Unidos, y forma parte también de la herramienta de creación de imágenes de la plataforma social X.

Oportunidades de Alemania, "más allá de los modelos básicos"

Pero Black Forest Labs es más bien un caso aislado. Estados Unidos y China son líderes en los llamados modelos fundacionales. El término incluye todos los modelos de inteligencia artificial generativa. Estos incluyen modelos de lenguaje que pueden generar textos y modelos que crean videos e imágenes artificialmente.

Aquí dominan las empresas estadounidenses con aplicaciones como ChatGTP, Google Gemini, Perplexity, Midjourney o DALL-E. La empresa china DeepSeek también presentó recientemente lo que, según los informes de los medios, es un modelo básico eficiente para el procesamiento de textos.

La empresa alemana Aleph Alpha, de Heidelberg, también ha intentado sacar al mercado un modelo similar. Pero los resultados no fueron convincentes, por lo que ahora la empresa ha cambiado de dirección y está desarrollando aplicaciones de IA personalizadas para organizaciones, empresas y autoridades.

El investigador Björn Ommer parte de la base de que en Alemania se puede ganar mucho dinero más allá de los modelos básicos. En su opinión, las oportunidades para las empresas alemanas residen en las aplicaciones de IA en la medicina, en la comunicación de personas que trabajan en contacto con clientes, y en áreas industriales especiales.

"Estamos a la vanguardia de la investigación"

Katharina Morik lo ve de manera similar. La investigadora, ahora retirada, cofundó el Instituto Lamarr de Aprendizaje Automático e Inteligencia Artificial en Dortmund. Ella ve a los grandes modelos de lenguaje como una especie de puerta de entrada a la IA.

Así como los teléfonos inteligentes se han generalizado rápidamente, los modelos de lenguaje ahora facilitan que muchas personas accedan a la IA. "Utilizamos los modelos de lenguaje como interfaz, y detrás de ellos viene, por ejemplo, un robot, un sistema de reservas o un sistema de recomendaciones", dice.

Como economía mediana orientada a la exportación, Alemania podría tener oportunidades en el desarrollo de estas aplicaciones específicas. "En materia de investigación, estamos a la vanguardia. Contamos con gente fantástica", asegura Morik.

El problema, sin embargo, es que muchos profesionales formados en Alemania se van a Estados Unidos después de terminar sus estudios. "Tenemos el talento, y luego se van porque aquí sólo les ofrecen contratos temporales", explica Morik a DW. Ella misma ayudó a fundar una empresa, RapidMiner, una herramienta de inteligencia artificial para el análisis de datos, que fue creada en la Universidad Técnica de Dortmund, pero luego creció en EE. UU. y finalmente se vendió allí.

En Alemania no hubo voluntad de pagar por los servicios de RapidMiner. "Me he dado cuenta una y otra vez de que las empresas alemanas quieren esto gratis".

IA con enorme potencial para los procesos de fabricación

Para convertir a Alemania en un país de IA, es necesario un "cambio cultural" general. "No sé por qué hay tan poco entusiasmo por la experimentación aquí", cuestiona Morik.

Un área en la que Alemania ya es líder es la de los sistemas inteligentes distribuidos e integrados. Los pequeños sensores observan los procesos y pueden intervenir y modificarlos, por ejemplo, en la producción. "No es tan público, pero es una gran ventaja en una industria manufacturera", subraya la investigadora.

La IA tiene un potencial increíble para la industria. Por ejemplo, en colaboración con el fabricante de bombas Wilo, de Dortmund, se identificaron 82 posibles aplicaciones para la IA en su fábrica inteligente. "Las posibilidades de la IA son enormes. Si no las aprovechamos, nos convertiremos en un museo industrial", advierte Morik.

La batalla por los datos de las empresas industriales

Katharina Morik ve con ojos críticos el anuncio de OpenAI de abrir una oficina en Múnich. "Quiero que nuestra buena gente trabaje aquí. Quiero que nuestras empresas y nuestra industria se beneficien de ello".

Es necesario, por tanto, seguir trabajando en grandes modelos básicos en Europa, indica, y explotar el tesoro de nuestros propios datos. Además, la IA es más fiable en Europa, asegura. Y menciona al modelo de lenguaje Teuken-7B del Instituto Fraunhofer y a la aplicación de la empresa francesa Mistral como ejemplos exitosos que es necesario ampliar.

También Björn Ommer, de la LMU Múnich, cree que las iniciativas nacionales y europeas son importantes. Aunque Alemania no necesita "la inteligencia artificial definitiva que pueda con todo", es bueno prepararse también para los modelos básicos.

"No sabemos cómo se comportarán las grandes empresas tecnológicas", dice Ommer. "Si de repente se restringe el acceso a la tecnología, entonces sin duda será necesaria la soberanía".

(cp/rml)