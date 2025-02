Mhoni Vidente se adelanta a la NASA: “Caerá asteroide en 2025”

Mhoni Vidente se ha sumado a las alertas emitidas por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), quienes han pronosticado la posibilidad de un asteroide que colisione con la Tierra. Sin embargo, según las visiones de la tarotista, otro meteorito podría impactar este mismo 2025.

Las visiones de la pitonisa cubana se anticipan a los pronósticos de la NASA, que recientemente ajustó sus estimaciones sobre la trayectoria del asteroide 2024 YR4, elevando la probabilidad de un impacto con la Tierra al 2,3% y 2,27% respectivamente. Este objeto espacial tiene la posibilidad de colisionar con nuestro planeta el 22 de enero de 2032, aunque las probabilidades de que simplemente pase de largo siguen siendo altas.

Mhoni Vidente pronostica caída de asteroide en 2025

Mhoni Vidente se le ha adelantado a la NASA luego de que en un video en sus redes sociales mencionara que en sus visiones ha visto que un asteroide caerá en este 2025, siete años antes del que tiene pronosticado la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio.

“El asteroide ese que menciona la NASA que caerá en la Tierra en 2031 o 2031 no será el único, yo visualizo que va a caer otro en este año 2025, no tan grande y no tan fuerte, pero si va a subir las temperaturas del planeta”, aseguró Mhoni Vidente en un video en sus redes sociales.

La pitonisa asegura que el pez diablo, que surgió desde las profundidades del océano tiene algo que ver con la caída del próximo asteroide ya que, este ser vivo subió a la superficie debido a lo caliente que está el mar.

Mhoni pronostica huracanes tras caída del asteroide

La pitonisa cubana alertó a sus seguidores sobre las catástrofes que ocasionará la caída del asteroide en la Tierra, ya que según sus visiones, esto provocará que el mar se caliente y surjan huracanes.

“Este asteroide que va a caer en el mes de julio, agosto, o septiembre, nos va a provocar huracanes, ciclones, sismos en todo el mundo, no hay casualidades en la vida, el pez diablo nos dio una respuesta, vienen energías nuevas”, reveló Mhoni Vidente