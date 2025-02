Panamá servirá de “puente” para deportados desde EE.UU.

El país canalero recibió a 119 migrantes en un primer vuelo de la Fuerza Aérea estadounidense. Todos serán enviados a sus paises en vuelos pagados por el gobierno estadounidense.Panamá recibió a 119 migrantes de "las nacionalidades más diversas del mundo" deportados de Estados Unidos para posteriormente retornarlos a sus países de origen en vuelos pagados por Estados Unidos, informó este jueves (13.02.2025) el presidente panameño, José Raúl Mulino.

El mandatario, además, confirmó que el país será usado como "puente" para esas devoluciones desde la nación norteamericana.

"A través de un programa de cooperación con el Gobierno de Estados Unidos, pedido por ellos, ayer llegó en un vuelo de la Fuerza Aérea de los EE.UU. al aeropuerto de Hogwarts (a las afueras de Ciudad de Panamá) con 119 personas de las nacionalidades más diversas del mundo", afirmó Mulino.

El presidente panameño detalló que los migrantes "vienen de EE.UU. haciendo puente con Panamá", se alojarán "temporalmente en un hotel" en la capital y de ahí se mueven "a una especie de albergue en San Vicente", en la provincia de Darién.

"Esperamos sacarlos de ahí (Darién) lo antes posible a través de vuelos de los Estados Unidos", apuntó Mulino.

En una de las zonas urbanas de Darién, provincia fronteriza con Colombia, hay una pista aérea usada por las fuerzas de seguridad de Panamá.

A la vez, señaló que en ese "primer vuelo" hubo 119 migrantes "y se espera que completados los otros dos vuelos lleguemos a un número común de 360 personas".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, en una rueda de prensa posterior, detalló las nacionalidades de los deportados en ese primer vuelo: la India (35), China (33), Uzbekistán (19), Irán (12), Vietnam (9), Turquía (3), Nepal (3), Pakistán (2), Afganistán (2) y Sri Lanka (1).

Ningún deportado tiene récord criminal

"Hay familias, hasta donde entiendo son grupos que han sido seleccionados por ser familias, lo que podemos manifestar es que no tienen récord criminales, no son terroristas, no muestran ningún tipo de problema para nosotros en Panamá desde un punto de vista de seguridad", explicó en la rueda de prensa el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ruíz-Hernández.

Los otros dos vuelos, como parte de esta petición "específica" por parte de Estados Unidos, estarán llegando "en los próximos días", anotó.

Además, es "importante destacar que los costos de repatriación de estos migrantes que vienen de Estados Unidos están siendo cubiertos por el Gobierno de los Estados Unidos a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR", remarcó Ruíz-Hernández.

"Esos costos incluyen todas las aristas que salgan de gastos durante el tránsito en Panamá, que van a ser cubiertos por Estados Unidos a través de estas organizaciones", subrayó el vicecanciller.

