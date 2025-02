Trump conversa con Putin: ¿y Ucrania?

¿Negociarán Estados Unidos y Rusia, entre ellos, el fin de la guerra de Ucrania? ¿Qué papel podría tener Europa? ¿Y qué piensan los ucranianos de la última iniciativa de Donald Trump?La conversación telefónica que sostuvo el presidente estadounidense, Donald Trump, con el presidente ruso, Vladimir Putin, revela un cambio radical en la postura de Washington. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania no había habido comunicación directa con Moscú.

Trump anunció ahora que espera reunirse con Putin en Arabia Saudita para sostener "conversaciones de paz" relativas a Ucrania. Nada dijo acerca de una posible participación de Kiev en el encuentro.

El ministro de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró, por su parte, que Ucrania tendría que hacerse a la idea de ceder territorio a Rusia para lograr la paz. Además, indicó que Estados Unidos no está a favor de la incorporación ucraniana a la OTAN como parte de un acuerdo de paz.

"Demasiado pronto para conclusiones apocalípticas"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que Kiev no aceptará "ningún acuerdo" tomado sin su país. Y señaló que no se debe permitir que todo marche según los planes de Putin, quien desea negociar bilateralmente con Estados Unidos. Por eso, instó a Europa a sentarse a la mesa de negociaciones.

Expertos consultados por DW no creen que la llamada de Trump a Putin constituya una "traición a Ucrani"”, como han dado a entender algunos políticos. "No comparto la opinión de que Estados Unidos emprenderá negociaciones con Rusia sin Ucrania. Si ese fuera el caso, Trump no habría hablado con Zelenski inmediatamente después de telefonear con Putin. El hecho de que haya informado a Zelenski sobre los siguientes pasos significa que Ucrania sigue presente", opina Volodimir Fesenko, director del centro de análisis político "Penta", en Kiev.

No obstante, el politólogo teme que Trump pudiera negociar en primera línea con Moscú y que Putin intente forzarlo a presionar a Zelenski. "Pero Estados Unidos todavía mantiene la postura de que Ucrania debe participar en las negociaciones. Por eso, es prematuro sacar conclusiones apocalípticas", indicó.

¿Ha jugado Trump todos sus ases?

"A uno le da la impresión de que Trump hubiera caído bajo una especie de influjo hipnótico de Putin. ¿Cómo pudo derrochar, antes de cualquier conversación, todos los ases que imprescindiblemente deberían ser parte de las cosas a negociar? Con ello me refiero a asuntos como el ingreso de Ucrania a la OTAN y la devolución de territorios ocupados", dice a DW Oleksij Melnyk, del centro de investigación Rasumkov, de Kiev. "Uno se pregunta qué concesiones está dispuesto a hacer todavía", plantea el experto, haciendo notar que Putin no muestra ninguna disposición a ceder, por lo menos públicamente.

El exministro de Exteriores ucraniano Pavlo Klimkin, en cambio, está convencido de que Trump aún tiene ases en la manga, y solo está trazando un marco para realizar negociaciones oficiales. "Yo no especularía sobre si Trump ha desistido de alguna posición antes de que comiencen las negociaciones", subraya. A su juicio, si Trump quiere lograr un rápido cese del fuego y, luego, negociar una solución duradera, esta es una posible táctica.

"Europa debe mostrarse cohesionada"

Los expertos consultados por DW destacan que Europa debe mostrarse unida en esta situación. "Algunos países europeos han dejado claro que la posición del Gobierno de Trump no es del todo aceptable. Si la mayoría de nuestros socios logra encontrar una postura común, podríamos tratar de convencer a Trump, y Putin no recibiría entonces probablemente lo que espera", considera Oleksij Melnyk.

También Pavlo Klimkin aboga por una postura europea cohesionada: "No solo tenemos que sentarnos a la mesa de negociaciones, sino que debemos asumir una actitud proactiva, sobre todo frente al Gobierno de Trump, y decir qué es posible y qué no".

(ers/rml)