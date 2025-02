“Dreams”, el sueño de un migrante mexicano en la Berlinale

El director mexicano Michel Franco presentó en el fesitval de cine berlinés su cinta “Dreams”, un apasionado romance entre dos mundos que saca a relucir la complicada relación entre México y Estados Unidos.Pasión, ballet y tensión presentó en la Berlinale el director mexicano Michel Franco con su película "Dreams” (Sueños), un drama que aborda la inmigración y la compleja relación entre México y Estados Unidos. La cinta tuvo su estreno mundial este sábado 15 de febrero en el festival alemán, donde compite junto a otros 18 largometrajes por el Oso de Oro.

En la cinta, la estrella de Hollywood Jessica Chastain interpreta a Jennifer, una acaudalada filántropa de San Francisco que se enamora de Fernando (Isaac Hernández), un joven bailarín de ballet mexicano, que sueña con fama internacional y una vida en Estados Unidos. Ambos se llegan a conocer gracias a una escuela de baile en México que la fundación de la familia de Jennifer apoya.

En busca de ese sueño y sin avisarle a Jennifer, Fernando emprende un viaje para cruzar la frontera, poniendo en riesgo su propia vida y enfrentando distintas adversidades, como las que tienen que pasar miles de inmigrantes indocumentados en esa misma situación: abuso de coyotes, hambre, frío, entre otros.

Su llegada a San Francisco sorprende a Jennifer, quien ve su mundo familiar y laboral trastornado, además de tener que lidiar con el prejuicio de ser mayor que su que su joven amante. Pese a ello, Jennifer hace todo lo posible para lograr un futuro juntos, pero sin dañar la vida que ha construido.

"Estados Unidos y México se necesitan"

Durante la rueda de prensa en la capital alemana, Franco fue consultado por el título de su película y si Estados Unidos sigue siendo un lugar que simboliza los "sueños". "Pregunten a los mexicanos y entenderán; desde niños crecimos viendo esa complicada relación entre Estados Unidos y México. Nos necesitamos mutuamente, pero hay que decirlo: uno hiere más al otro", afirmó el director.

En ese sentido, agregó, "si me preguntan si creo en el ‘sueño americano', diría que ya no, pero no olvidemos que Estados Unidos es un país que ha sido construido con inmigrantes". Por su parte, Chastain coincidió en que la película explora "esa relación entre Estados Unidos y México, cómo ambos se necesitan uno al otro y tienen que aprender a jugar limpio".

El filme es "increíblemente político por lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos", remarcó la actriz, en referencia a las políticas restrictivas del presidente de ese país, Donald Trump, sobre la inmigración, que incluyen deportaciones masivas de indocumentados. Sin embargo, añadió, "soy una persona que tiene esperanza y creo que hay que participar para crear el ambiente, la cultura, la sociedad que uno quiere (...). Hay muchos allá que todavía tenemos esperanza y estamos luchando por una buena causa".

Elogia trabajo de Franco

A pesar de haber hecho una carrera en Hollywood, Chastain afirmó que lo que busca en la actualidad es trabajar precisamente con directores como Michel Franco y producciones más pequeñas o de bajo presupuesto, porque siente más libertad. "Soy mucho más feliz ahora", expresó.

Esta es la segunda vez que la actriz estadounidense trabaja bajo la dirección de Franco, después de "Memory" (2023). Chastain resaltó que le gusta trabajar con el director mexicano "porque provoca y ahonda en temas en los que muchos cineastas no quieren explorar". Si bien "Dreams" es la primera película de Franco en la competencia oficial de la Berlinale, otros de sus largometrajes, como "Sundown" o "Nuevo Orden", han sido proyectados en los festivales de Venecia y Cannes.

Quien también se mostró agradecido por la oportunidad de ser parte de la película fue Isaac Hernández, quien en la vida real también es bailarín de ballet profesional. El joven mexicano logró que el director Franco repensara el personaje de Fernando y lo convirtiera en bailarín. "Durante el rodaje tuve la sensación todo el tiempo de que Michel Franco, Jessica Chastain y Rupert Friend me apoyaban y me gustaría agradecerles públicamente por ello", dijo Hernández. Resaltó, además, la "humanidad" que todos los actores le pusieron a sus personajes.

Pero, paradójicamente, un sueño que se ha hecho realidad es el de Hernández: es el primer mexicano que ha sido contratado como bailarín principal en el reconocido American Ballet Theatre de Nueva York.

(dzc)