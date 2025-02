Javier Milei promociona criptomoneda y resulta ser una estafa millonaria

El presidente de Argentina, Javier Milei, causó un gran revuelo en las redes sociales al anunciar, desde su cuenta de X, el lanzamiento de una nueva criptomoneda llamada $Libra. En su mensaje, el mandatario hizo un llamado a su pueblo para invertir sus ahorros, pero tras pocas horas en el mercado, la moneda “desapareció” y se robaron millones de dólares.

Bajo el lema “¡La Argentina Liberal crece!”, Milei presentó el proyecto como una iniciativa para impulsar el crecimiento económico, financiando pequeñas empresas y emprendimientos nacionales. En su publicación, el presidente compartió un enlace al sitio web del proyecto, el contrato del token y la billetera en la que los argentinos podían invertir.

Javier Milei promueve criptomoneda que resulta una estafa

Aprovechando su discurso de “libertad”, Javier Milei instó a su pueblo a invertir todos sus ahorros en aras de una mejor economía para Argentina. Sin embargo, tras unas pocas horas, la criptomoneda desapareció de manera abrupta.

“¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos nacionales. El mundo quiere invertir en Argentina”, escribió Milei en su mensaje de promoción.

El entusiasmo inicial fue inmediato: millones de dólares fueron invertidos en cuestión de minutos. Sin embargo, el optimismo se desvaneció rápidamente, ya que la criptomoneda colapsó casi tan rápido como había ascendido. Lo que inicialmente parecía ser una nueva vía para impulsar la economía del país terminó en un fiasco, dejando a muchos inversores con pérdidas y generando un clima de desconfianza en el mercado.

Javier Milei culpa a sus opositores por su promoción

Cuando la situación se volvió insostenible tras el repudió de las personas que perdieron millones por la promoción de la criptomoneda, Milei borró su mensaje emitido en redes y sacó una aclaración: “Hace unas horas publiqué un tweet apoyando un emprendimiento privado, del que no tengo vinculación alguna. No estaba informado sobre los detalles del proyecto y, al enterarme, decidí no darle más difusión”, escribió el mandatario argentino.

El presidente también atacó a sus críticos, a quienes llamó “ratas inmundas de la casta política” y aseguró: “Cada día demuestran lo rastreros que son, y refuerzan nuestra convicción de sacarlos a patadas”.