Surge “lady violación”; joven amenaza a hombre con mandarlo a la cárcel

Este sábado 15 de febrero, se difundió un video en redes sociales en el que un hombre es víctima de dos mujeres que lo amedrentan, insultan y hasta lo amenazan con acusarlo de violación para enviarlo a la cárcel.

Los hechos ocurrieron dentro de un local comercial, donde el hombre, que se desempeñaba como vendedor, fue atacado verbalmente por las dos mujeres, quienes exigían la devolución de su dinero debido al mal estado de ciertos productos que adquirieron.

El vendedor les explicó que no podía realizar la devolución porque no leyeron los términos y condiciones de los productos comprados. Ante esta respuesta, las mujeres, al no lograr su objetivo, comenzaron a intimidarlo con amenazas

Mujeres amenazan a hombre de acusarlo de violación

Las mujeres insisten en conseguir su cometido, por lo que la pelea se pone más acalorada debido a que una de las féminas, la más joven e hija de la otra señora, intenta golpear al vendedor.

“Ni me toque chamaca, ¡Ni me toques!, ni vayas a hacer una tontería”, le dice el vendedor a la joven mujer que, masca chicle, y que intentó golpearlo, por lo que le responde: “Entonces no me estés grabando, a mí no me amenaces, sales peor tú”.

El conflicto se vuelve más acalorado, ya que las dos mujeres se ponen más intensas y empiezan a grabar el momento, además de que el hombre les asegura que “no deben tocarlo”, y les dice que ellas también están grabando los hechos.

“¿Quién empezó a tomar fotos?”, le dice la joven, quien visiblemente se ve más violenta, ya que vuelve a intentar golpear al hombre para quitarle su teléfono, mientras su madre le dice: “No hija, no te rebajes”.

“Hasta te meto al bote por querer robarme mi teléfono, y lastimarme”, le dice el hombre, por lo que hace enfurecer a la joven, y le dice: “¿Ah, si?, pues te mando al bote por intento de violación, ¡vemos quién se chinga más!”, dice la joven para amenazar al vendedor.

“No, mija, eso ya está muy trillado, le responde el sujeto, por lo que la joven de aproximadamente 20 años, le dice: “¿Quieres ver que no?”. Fue en ese momento en el que el video fue cortado y ya no se pudo ver más sobre el caso.

Hasta el momento, se desconoce si el hombre presentó alguna denuncia por las amenazas recibidas, y no hay información sobre si las mujeres hicieron lo mismo ante las autoridades, quienes, además, no han emitido ningún comunicado en sus redes sociales.