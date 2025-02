“Emilia Pérez” gana el BAFTA a mejor película de habla no inglesa

La cinta dirigida por Jacques Audiard se llevó además el premio a la mejor actriz de reparto. “Cónclave”, del alemán Edward Berger, fue la gran ganadora de la jornada.El filme musical franco-belga "Emilia Pérez” ganó este domingo (16.02.2025) el galardón de mejor película de habla no inglesa en los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cinematografía, superando a la brasileña "Ainda estou aqui" ("Aún estoy aquí"), a la india "All we imagine as light" y a la iraní "The seed of the sacred fig", a dos semanas de los Óscar.

"Emilia Pérez”, dirigida por Jacques Audiard, un filme sobre un narcotraficante mexicano que se somete a una cirugía de cambio de género, superó al largometraje "Aún estoy aquí" de Walter Salles, ambientado en la dictadura militar brasileña (1964-1985). Audiard recibió el premio, afirmando estar "conmovido" y añadiendo que el galardón "era para todos los que trabajaron incansablemente en esta película".

El director francés señaló que le gustaría "dar las gracias a los maravillosos talentos" que intervienen en la película, nombrando a su "querida Zoe" Saldaña y Selena Gómez. También nombró a la actriz española Karla Sofía Gascón, a quien llamó "querida", que no asistió a la ceremonia en medio de una controversia sobre unos tuits xenófobos que escribió en el pasado.

"Cónclave”, vencedora de la jornada

De sus once nominaciones, "Emilia Pérez” se quedó con dos premios. El segundo fue para Saldaña, que se llevó el premio de mejor actriz de reparto por su interpretación de una abogada en "Emilia Pérez". La intérprete afirmó que el personaje "se convirtió en especial" para ella. Saldaña añadió que el hecho de que la película fuese en español, su primera lengua, le permitió "conectar mi cultura con mi arte. Fue significativo para mí".

"Cónclave", una producción británico-estadounidense de suspenso sobre el proceso de elección de un papa, fue la gran ganadora de la noche, con cuatro galardones. El filme, dirigido por el alemán Edward Berger y que llegaba con doce nominaciones, se impuso en la categoría de mejor película a "The brutalist", "Un perfecto desconocido", "Anora" y "Emilia Pérez".

"Cónclave" se llevó además los premios de mejor película británica, mejor guion adaptado y mejor montaje.

DZC (EFE, AFP)