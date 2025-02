¡No pierdas tu bono de puntualidad! Así aplica Hoy no Circula del lunes

Aunque andar en automóvil facilite tu vida, no todos pueden circular de lunes a domingo la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), esto debido a las restricciones del programa Hoy no Circula y que tiene como propósito reducir los contaminantes, los conductores que no respeten la norma, serán multados y su coche llevado al depósito vehicular.

Detener su marcha desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas del lunes corresponde a las unidades con engomado amarillo y que la terminación de su placa sea en los números 5 o 6. En contraste, quienes no tienen ninguna restricción son los coches con holograma 0 y 00.

Los conductores osados que circulen, aunque no lo tengan permitido, serán multados en la Ciudad de México con una cifra establecida entre las 20, 25 y hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), ya que así lo establece el Reglamento de Tránsito capitalino.

Esos montos son equivalentes a dos mil 262, dos mil 828 y hasta tres mil 394 pesos, respectivamente; a esta sanción se le debe añadir el traslado del vehículo al depósito vehicular, por lo cual se pagará 919 y mil 833 pesos, según la capacidad de arrastre de la unidad, si no supera las 3.5 toneladas se aplica la primera cifra.

Otros casos que tienen permitido circular sin respetar el Hoy no Circula son:

Tractores agrícolas

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera

Motocicletas

Unidades con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos

Los eléctricos

Los de emergencia

Los que utilizan tecnologías sustentables

Los de transporte escolar

Los de servicios funerarios

Los de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad

Que cuenten con la autorización o placa de matrícula expedidos por la Secretaría de Movilidad

Los demás que determinen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables

¿Hoy no Circula cómo aplica a otros vehículos?

De acuerdo con los lineamientos del programa, los coches con holograma de circulación 2, así como los autos foráneos con placa extranjera, no pueden circular ningún sábado de 05:00 a 22:00 horas.

Aquellos que tienen holograma 1 deben detener su marcha el segundo y cuarto sábado de cada mes, cuando la placa termine con los números 0, 2, 4, 6 y 8. Cuando la terminación sea en 1, 3, 5, 7 y 9, deben detener su marcha el primero y tercer sábado.

Estas limitaciones son de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche; el último número de la placa de los coches foráneos determina el día que no pueden circular entre semana.

En la Ciudad de México, el Hoy no Circula tiene vigencia en todas las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Y en el Estado de México solo en estos municipios: