“Soy regidora, aquí mando yo”, grita funcionara de MC a policías en alcoholímetro

Martha Palencia, regidora por Movimiento Ciudadano del municipio de Durango, fue captada cuando discutía con policías municipales que instalaron un punto del alcoholímetro, aparentemente se molestó porque los agentes la detuvieron para solicitarle que hiciera la prueba y descartar que manejara bajo los efectos del alcohol.

En uno de los videos se observa a la regidora abajo de su camioneta junto a la puerta del piloto, cuando un agente le dice: “Oiga regidora, es que no se moleste”, frase que causó la molestia de Palencia que le contesta: “No, me molesta que no recojan a toda la gente que le digan ‘bienvenidas y adelante’”.

Un policía le explica que si no hay indicios de que los conductores manejen intoxicados no tienen por qué molestarlos; sin embargo, la regidora cuestiona por qué a ella sí y a otros conductores los detuvieron.

“¿Y nosotros sí? No se hagan pendejos, los que no tienen dinero multa”, grita Palencia, quien es grabada por los tripulantes de un vehículo que pudo pasar el reten.

En otro video se aprecia cuando Martha Palencia y una mujer que la acompaña continúa con sus agresiones verbales a los policías municipales: “Aquí la madre, soy regidora y aquí mando yo, escúchame bien, pendejo. Háblale a Huereca, dile a Huereca, nos vale madre, dile que venga, a la chingada”.

“El gobierno de Ochoa sigue demostrando su corrupción y prepotencia. Primero Morales, que nunca se hizo el antidoping y sigue acosándonos, ahora la regidora Martha Palencia, psiquiatra que perdió el autocontrol en un retén.

“¿Cómo habla tanto de desarrollo humano y salud mental si es la primera en perder los estribos? Su gobierno es reflejo de lo que defienden: improvisación, descontrol y cinismo. Durango merece funcionarios a la altura”, escribió el usuario @Zanjutsu_.

“A la regidora Martha Palencia @dgopalencia se le pasaron las “cucharadas”, para evitar la infracción se les puso al “brinco” a los oficiales de la @DMSPDGO en el operativo antialcohol, al final la dejaron ir. Pues no son ellos los primeros en señalar que se actúe parejo?”, manifestó Luis Pineda Martínez.

Horas más tarde, en un breve video de menos de un minuto, la regidora ofreció una disculpa a los policías, de quienes reconoció su trabajo, así como a las personas que se sintieron ofendidas por su conducta, a la cual calificó como inaceptable.

“Quiero ofrecer una sincera disculpa por mi comportamiento de ayer. Es injustificable la forma en que me conduje. Los agentes de policía merecen, no solo mi respeto sino mi más alto conocimiento, ellos salvan vidas y protegen nuestra integridad. Lamento mucho lo sucedido, fue un error, una conducta inaceptable, tomaré las acciones necesarias para que esto no vuelva a suceder y para compensar a todos los afectados”.