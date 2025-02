Las claves del primer encuentro en Riad entre EE.UU. y Rusia

Representantes de EE.UU. y Rusia quieren reunirse para debatir sobre la guerra en Ucrania. Según expertos, esto no es necesariamente algo positivo para Ucrania y Europa.Era algo que ya se había anticipado, pero ahora se concreta: el martes (18.2.2025), delegaciones de Estados Unidos y Rusia se reúnen en la capital de Arabia Saudita, Riad, para hablar sobre la guerra en Ucrania. Es el primer encuentro entre ambos países desde el inicio de la invasión rusa, pero sin la participación de Kiev.

El Gobierno saudí confirmó la reunión. La administración estadounidense estará representada por el secretario de Estado, Marco Rubio, el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, y el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff. Según un portavoz del Kremlin, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y un alto asesor del presidente Vladímir Putin, Yuri Ushakov, llegarán a Riad el lunes.

¿De qué se hablará?

Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el encuentro se centrará principalmente en la "restauración de las relaciones entre Rusia y EE.UU.", informó la agencia AFP.

También se abordarán "posibles negociaciones sobre una resolución para Ucrania", y se preparará una posible reunión entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin. Lavrov señaló que Moscú y Washington buscan dejar atrás sus "relaciones anormales".

Para Jonas Driedger, investigador del programa de Seguridad Internacional en el Instituto de Investigación para la Paz de Fráncfort (PRIF), esto representa un movimiento estratégico favorable para Rusia.

"Desde la perspectiva rusa, cualquier reunión directa con altos representantes de EE.UU., especialmente sin la participación de Europa y Ucrania, ya es un éxito", destaca a DW. "Estar al mismo nivel que EE.UU. ha sido largo tiempo su objetivo. Además, Putin puede esperar que Trump ejerza presión sobre Ucrania y los socios europeos de la OTAN a su favor. Sin embargo, no está claro si esta expectativa se cumplirá", añade Driedger.

¿Cuál es la postura de Ucrania?

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dejó claro que no aceptará ningún acuerdo entre EE.UU. y Rusia sobre la guerra sin la participación de su país. "Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no tendrá ningún resultado", afirmó Zelenski en una conversación con periodistas durante una visita a los Emiratos Árabes Unidos.

Zelenski también explicó que su Gobierno no fue informado sobre la reunión del martes en Arabia Saudita y que no participará en ella.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre los planes de Trump?

La semana pasada, el presidente Donald Trump sorprendió al anunciar que había mantenido una conversación telefónica con Putin, en la que, según él, acordaron el inicio "inmediato" de negociaciones sobre el futuro de Ucrania.

No está claro sobre qué se discutirá exactamente en el encuentro, pero hace semanas el portal de noticias ucraniano Strana.today filtró información sobre un supuesto "plan de 100 días" para la paz en Ucrania, algo que no ha sido confirmado oficialmente. Según las filtraciones, el plan contempla un alto el fuego antes del 20 de abril, congelando la línea del frente en el este de Ucrania.

Además, el supuesto "plan de 100 días" incluiría la retirada total de las tropas ucranianas de la región rusa de Kursk y forzaría a Zelenski a reconocer la soberanía rusa sobre los territorios ucranianos ocupados hasta ese momento.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, declaró que una paz duradera requeriría "garantías de seguridad sólidas para asegurar que la guerra no vuelva a estallar". El medio Strana.today aseguraba que este plan implicaría el despliegue de tropas europeas y no europeas para vigilar una zona desmilitarizada a lo largo de la línea del alto el fuego.

No obstante, el envío de tropas estadounidenses a territorio ucraniano no es una opción para la administración Trump. Tampoco la OTAN sería el organismo responsable de la misión de paz. En su lugar, se planea una fuerza de seguridad "fuera de la alianza". Hegseth no detalló cómo se implementaría esto.

Para el experto Jonas Driedger, del PRIF, algunas partes del plan serían "catastróficas si se implementan". "La soberanía de los Estados y la prohibición de cambiar fronteras por la fuerza son pilares fundamentales de un orden mundial ya bastante frágil", advierte.

¿Tendrá éxito la reunión?

Los expertos se muestran escépticos. Stefan Meister, de la Sociedad Alemana de Política Exterior, dice a DW que todavía es demasiado pronto para negociaciones, ya que las condiciones básicas no están definidas y no ha habido una coordinación real con Ucrania.

"Parece que Trump quiere quitarse rápidamente el tema Rusia/Ucrania de encima", explica Meister, agregando que al presidente estadounidense no le importa el impacto negativo que un mal acuerdo, sin garantías de seguridad, podría tener para Ucrania, Europa y el mundo.

Según Meister, Washington parece dispuesto a hacer concesiones en puntos clave, como descartar la adhesión de Ucrania a la OTAN y ceder territorios antes de las negociaciones, lo que fortalecería la posición de Rusia. "La débil posición negociadora en la que el equipo de Trump está colocando a Ucrania y a sí mismo demuestra lo poco que le interesa a la administración estadounidense una paz duradera o un alto el fuego sostenible".

Driedger, por su parte, advierte que existe "un escenario en el que Ucrania y algunos países europeos no aceptarían o no podrían aceptar los resultados de esta reunión". "Si Trump realmente busca sostenibilidad en sus decisiones, al menos debería coordinarse previamente con sus aliados", concluye.

(gg/ms)