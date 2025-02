Scholz rechaza debatir sobre envío de misión de paz a Ucrania

"Todavía no estamos en paz, sino en medio de una guerra brutal librada por Rusia", subrayó el canciller de Alemania. DIscutir el asunto es "muy inapropiado" y se propone "en un momento erróneo", agregó.El canciller alemán Olaf Scholz afirmó este lunes (17.02.2025) al término de la reunión de urgencia convocada por Francia en París que es el "momento erróneo" para debatir sobre el envío de tropas de paz a Ucrania y abogó por mantener el apoyo militar a Kiev.

"Estos debates me sorprenden, lo admito. Se está hablando a espaldas de los ucranianos sobre los resultados de unas conversaciones que no se han producido, que Ucrania no ha consentido y en las que no está invitada a la mesa", dijo Scholz ante medios alemanes al salir de la reunión.

Scholz rechaza "una paz impuesta"

"Para decirlo sin rodeos, esto es muy inapropiado", dijo el líder alemán. "Es un debate inadecuado en un momento erróneo y sobre un tema erróneo", agregó. "Todavía no estamos en paz, sino en medio de una guerra brutal librada por Rusia".

Scholz saludó que se vayan a producir contactos entre Estados Unidos y Rusia, pero recalcó que no puede permitirse que haya "una paz impuesta y que Ucrania tenga que aceptar lo que se le presente".

"Hacer a Europa más fuerte"

La prioridad para el canciller alemán es que Kiev tiene que poder continuar el camino hacia el ingreso en la UE, defender su soberanía y seguridad y tener un ejército fuerte como garantía de seguridad, para lo que necesita el apoyo europeo y estadouniddense.

"Estas cosas no son negociables. Es importante para nosotros dejarlo claro", subrayó.

Scholz también señaló que los líderes reunidos este lunes en París hablaron también de cómo "hacer a Europa más fuerte" y todos ellos comparten el objetivo de invertir 2% del PIB en defensa, aunque "algunos no han llegado pero están en camino".

rr (efe/dpa)