Joven muere tras caer de escaleras y queda documentado en video

Los accidentes son percances inesperados que afectan, de una u otra manera, a los involucrados. Si bien no todos los accidentes acaban de una manera trágica, la realidad es que la víctimas de estas catástrofes suelen tener lesiones físicas o emocionales. Lamentablemente, hay sucesos que cobran la vida de las personas, tal como le ocurrió a Paula, una joven que falleció el pasado sábado al caer de las escaleras.

El video, que fue documentado por una cámara de seguridad, muestra cómo la ahora occisa ingresaba a su hogar acompañada de un paraguas por la lluvia que se había presentado minutos antes. Tras cerrar la puerta que da directo a la calle, la joven subió por unas escaleras.

Tras casi llegar a su destino, Paula tuvo un ligero resbalón que la tiró por los escalones; asimismo, un par de cubetas cayeron sobre ella. Los primeros informes aseguraron que la joven “perdió la vida pocos días después de sufrir un fuerte golpe al caer de una escalera al llegar a su hogar ubicado en el Ensanche La Fe”.

“El accidente, que ocurrió en medio de una lluvia torrencial, habría hecho que Paula resbalara y cayera, golpeándose la cabeza contra una pequeña pared de block. El esposo de Paula, conocido como ‘El Flaco’, relató que ella fue trasladada de urgencia al Hospital Salvador Bienvenido Gautier por el Sistema 9-1-1”, finalizó el sitio antes citado.

Hasta el momento, el video suma miles de reproducciones en redes sociales como X, donde algunos internautas comenzaron a teorizar sobre la posible opción de que lo ocurrido no haya sido un accidente: “Eso no es un resbalón. Ella cae con fuerza, como si alguien la hubiera aventado”, “Con un resbalón no sales volando así, ruedas por las escaleras. Para peor no se ve cuando ‘resbala’, está sospechoso”, “Subió con las manos ocupadas, al llegar al descanso, se agachó para tomar el balde de agua. Perdió el equilibrio y cae” o “Escaleras claramente mal hechas, escalones disparejos y más altas del estándar, expuestas y en un solo tramo”.