Captan a Batman alcoholizándose en el Metro de la CDMX

Este martes 18 de febrero de 2025, un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales dejó a todos sorprendidos: ¡Batman disfrutando de un buen trago dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX)!

En TikTok, se compartió un clip de un hombre con la máscara del Caballero de la Noche, relajado y con una Caña de Oro en mano, mientras viajaba cómodamente por la Línea 2 del STC. La escena, tan inesperada como divertida, hizo que muchos se preguntaran si Batman también necesita un descanso de salvar Gotham.

Un hombre de edad avanzada, con una Caña de Oro en mano, decidió disfrutar de su bebida dentro de las abarrotadas unidades del Metro. Como el tren estaba lleno, se quedó cerca de las puertas, dándose un buen trago mientras se mantenía totalmente relajado.

Lo más curioso es que este hombre llevaba la máscara de Batman, un bigote canoso digno de Sam Bigotes de Looney Tunes, una chamarra oscura para pasar desapercibido y unos audífonos para hacer aún más placentero su viaje en el STC. ¡Batman también tiene derecho a un buen descanso!

El hombre no paraba de darle tragos a su Caña de Oro, asomando la cabeza fuera del tren de vez en cuando para asegurarse de que las autoridades del Metro no lo pillaran infraganti. Después de unos cuantos sorbos, guardó su bebida bajo la chamarra, y con una calma total, ¡se acomodó para seguir disfrutando del viaje como si nada pasara!

Hablando en serio, y dejando de lado que Batman probablemente optó por el Metro para evitar el alcoholímetro en el Batimóvil... ¿Está realmente permitido beber dentro del Metro de la CDMX?

¿Se pueden beber bebidas alcohólicas dentro del Metro?

No, no se permite beber bebidas alcohólicas dentro del Metro de la CDMX. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del STC Metro, está prohibido consumir alcohol o portar bebidas alcohólicas en las instalaciones. Esto se debe a razones de seguridad y para mantener el orden en el transporte público. ¡Así que, aunque Batman se relaje con su Caña de Oro, mejor no seguir su ejemplo!

Si decides beber en el Metro de la CDMX, podrías enfrentar varias consecuencias:

Multa: El consumo de alcohol en el Metro está prohibido, por lo que podrías ser sancionado con una multa si las autoridades te sorprenden bebiendo.

Aprehensión o detención: En caso de que se considere que estás causando desorden o poniendo en riesgo la seguridad, podrías ser detenido por las autoridades del Metro o por la policía.

Interrupción de tu viaje: Si las autoridades te piden que dejes de beber o que abandones el tren, podrías perder tiempo en tu trayecto e incluso tener que bajar en la siguiente estación.

Alteración del orden público: Beber alcohol podría alterar tu comportamiento y generar conflictos con otros pasajeros o con el personal del Metro, lo que podría llevar a más medidas disciplinarias.