Milei, $Libra y el "criptogate": "Un castillo de naipes"

El escándalo de la criptomoneda $Libra, impulsada por una publicación del presidente Javier Milei, podría derivar en descrédito económico y político para Argentina, según expertos. Y en un juicio político para Milei.El viernes de San Valentín no hubo mucho lugar para el romanticismo en Argentina. El aguafiestas fue un "criptofiasco”: luego de que el presidente Javier Milei promoviera en X la nueva criptomoneda $Libra, el precio del criptoactivo se disparó, para luego desplomarse de repente, causando un terremoto político.

Medios nacionales e internacionales hablaron del "mayor tropiezo” del jefe de Estado argentino, de un "criptoescándalo”, llamando a Milei "criptoestafador internacional”. La oposición pide que se abra un juicio político contra el presidente.

Milei promocionó (según sus propias palabras, "difundió") $Libra en su canal de X el viernes 14.02.2025 a las 19:00 (hora argentina), con un enlace a la página web vivalalibertadproject.com, proyecto a través del cual fue creado $Libra, un memecoin o criptomoneda artificial, considerada por expertos como un "casino" de los criptoactivos. Pero Milei no explicitó sus características.

Minutos después del posteo de Milei, $Libra pasó de un valor cero a multiplicar exponencialmente su precio. Llegó, en menos de una hora, hasta casi 5 dólares, y su valor global se disparó. Luego, cayó de repente un 89 por ciento, llegando a valer menos de 0,5 USD. En pocas horas, sus principales inversores o insiders, nueve personas que concentraban la mayoría de los tokens, se retiraron ganando cerca de 87 millones de dólares y 44.000 personas perdieron lo invertido.

¿Qué responsabilidad recae sobre Javier Milei?

¿Fue el tuit de Milei promocionando $Libra un engaño intencional? "Lo más importante es determinar, en base a una investigación, si el presidente actuó en connivencia con quienes montaron este proyecto, y si hubo un acuerdo en virtud del cual Milei decidió publicar ese posteo”, dice a DW Carlos Manuel Garrido, exjefe de la Oficina Anticorrupción de Argentina, y actual director de la ONG Proyecto Inocencia.

"Al promover Milei un negocio privado, sea suyo o de terceros, estaría violando la Ley de Ética Pública, Artículo 2, sobre las responsabilidades de los funcionarios del Estado, pero todo depende del resultado de las investigaciones”, dice el jurista, uno de los cinco referentes en temas de corrupción más importantes de Argentina.

"Hay una serie de mandatos de esa ley que son obligaciones generales que tiene el presidente: comportarse con honradez, no favorecer intereses privados desde su papel como presidente", agrega. Por otro lado, no se aplicaría el artículo 65 del Código Penal argentino, sobre negociaciones incompatibles con la función pública, aclara Garrido, ya que, "en este caso, el Estado argentino no emitió ningún acto ni una resolución”. Por otra parte, subraya que "es totalmente injustificado que el presidente esté publicitando negocios particulares".

El director del Centro de Política Económica Argentina (CEPA), Hernán Letcher, dice a DW que, "en este momento, en Argentina se debaten dos posibilidades: una es que haya sido una estafa premeditada, y que Milei intentó enriquecerse y enriquecer a su círculo más cercano. La otra es la teoría de la ingenuidad de Milei, que habría caído en la trampa del fraude. Pero es difícil imaginar que el presidente, un economista que se presenta con mucha experticia, no haya gugleado a estas personas para ver quiénes eran y cómo operaban”, señala.

"Esto afecta, cualquiera sea el caso, la imagen de honestidad que quiere crear Milei, y su rol como personaje global, porque es quien conduce los hilos de Argentina, y queda como alguien capaz de hacer negocios a escondidas, agrega el experto en Economía Política. Según Letcher, lo ocurrido con $Libra "es una estafa, no hay dudas al respecto”.

Milei menciona $Libra y luego borra su posteo

La operatoria en el caso de un memecoin es justamente su promoción por parte de una figura conocida, porque esa persona garantizaría su valor, y podría ser demandada en caso de problemas.

Entre otros, se mencionan en el caso el mecanismo de estafa virtual rug and pull (algo así como "tirar de la alfombra”), en el que los promotores liquidan sus posiciones abandonando el proyecto, y llevándose las ganancias, y el de pump and dump: inflar artificialmente el precio de un activo a través de publicidad exagerada o rumores, para luego vender masivamente, haciéndolo colapsar.

El sábado 15 de febrero el posteo de recomendación de Milei seguía fijado en el tope de su perfil en X, y lo replicó incluso en su cuenta de Instagram. Pasada la medianoche del sábado, el presidente borró el posteo del principio y publicó una especie de aclaración en X, diciendo que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto (…), tildando a los críticos de "ratas inmundas de la casta política” que quisieron "aprovechar esta situación para hacer daño”.

Creador de $LIBRA Davis desmiente que haya sido una estafa

Tanto Hayden Mark Davis -que confirmó el lunes (17.02.2025) que es asesor de Milei en IA, blockchain y tokenización- como Julián Peh, CEO de KIP Network y KIP Protocol, desde donde se lanzó la criptomoneda, se desentendieron de toda responsabilidad sobre la caída de $Libra, y niegan que haya sido una estafa premeditada.

En entrevista con el periodista argentino Jonatan Viale, del canal TN, Milei hizo el lunes (17.2.2025) un descargo diciendo que, "por querer ayudar a los argentinos, me comí un cachetazo". Y volvió a la carga contra sus opositores, resaltando que "saben que van camino a la extinción". Según Milei, Davis le propuso "armar una estructura para financiar a emprendedores", y por eso el presidente le dio "difusión" a $Libra. Ante la pregunta de Viale sobre si cometió un error al promocionar el memecoin, dijo que no, que obró "de buena fe". Y que los que participaron en la operación sabían a lo que se arriesgaban: "Son traders de volatilidad", destacó.

Después se vieron en YouTube fragmentos de la entrevista que no fueron incluidos en la versión emitida en el programa y que generaron polémica en Argentina por el trato que se dispensan el moderador, Joni Viale, y Javier Milei.

"¿No es que se pactaban las preguntas?", inquiere el presidente argentino, a lo que Viale le responde con una sonrisa: "Sí, sí, acá: estas me las anotó [Manuel] Adorni [responsable de comunicación del Ejecutivo]; estas Karina Milei [su hermana y principal asesora]; [Santiago] Caputo [su asesor y hombre clave del Gobierno] estas...". Además, cuando el mandatario subrayó que hizo el posteo sobre $Libra desde su cuenta personal, como ciudadano, Viale insistió repetidamente en que, a pesar de eso, él era el presidente. En ese momento, el asesor Santiago Caputo interrumpió la entrevista.

Denuncias en Argentina y en Estados Unidos

A todo esto, Letcher explica que esta es la segunda vez en tres años que Milei promociona una criptomoneda. En 2022 fue la criptomoneda CoinX, y luego el NFT Vulcano de videojuegos. "Milei se reunió varias veces con los creadores de $Libra y con uno en particular, Mariano Novelli, socio de Manuel Terrones Godoy, dos traders con quien está relacionado desde 2020. Milei es capacitador del instituto N&W de Novelli. Por eso, la teoría de la ingenuidad de Milei -que es a la que va a recurrir el presidente, porque si no, termina preso- es difícil de sostener”, cuestiona Hernán Letcher.

"En primer lugar, se debe investigar si hubo fraude. Y además, si el presidente Milei estaba al tanto del fraude”, sintetiza Carlos Garrido. Javier Milei ya anunció que creará una comisión para investigar a los creadores de $Libra por presunta estafa. "Tengo algo que aprender de todo esto", dijo, "tengo que empezar a poner filtros", refiriéndose a sus contactos directos con figuras como Davis. Y anunció que pidió a la Oficina Anticorrupción que lo investigue.

"El problema", dice Garrido, "es que la Oficina Anticorrupción está dirigida por un funcionario que es amigo del ministro de Justicia", es decir que eso "no ofrece ninguna garantía".

En cuanto a la posibilidad de un juicio político contra Milei, "en el Congreso debe haber un número suficiente - una mayoría de dos tercios- como para abrir una comisión investigadora, y luego, según los resultados de las investigaciones, también para iniciar un proceso de juicio político”, aclara el profesor de Derecho Penal de la Universidad de La Plata.

"Si esto significa una pérdida de confianza del mercado en las políticas de Milei, es un castillo de naipes", dice Hernán Letcher. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional podrían verse afectadas por esto, advierte.

Hasta el momento, hay 112 denuncias penales en la Justicia Federal argentina, que serán investigadas bajo la jueza María Servini. El presidente será investigado por presunta asociación ilícita, estafa y presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos. La denuncia incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien reposteó el mensaje de Milei en X, y a Julián Peh.

Entretanto, también fue presentado ante el Departamento de Justicia y el FBI de Estados Unidos un "reporte de operaciones criminales” por el abogado Mariano Moyano Rodríguez. Entre los acusados están Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Novelli (argentino, N&W Professional Partners), Charles Hoskinson (creador de Ehthereum y Cardano), Karina Milei y Javier Milei.

(ms)