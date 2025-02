Lady UNAM pierde el control e insulta a estudiante “por no enseñarle su credencial”

Video Lady UNAM: Mujer agrede e insulta a estudiante por no enseñarle su credencial

Recientemente se han viralizado varios videos en los que algunas mujeres actúan de manera abusiva contra otras personas, ganándose el apodo de “Lady”. En esta ocasión, ha surgido “Lady UNAM”, una presunta trabajadora de la institución que agredió e insultó a un estudiante porque, supuestamente, no le mostró su credencial.

¿De dónde salió Lady UNAM?

El video de Lady UNAM ya se ha difundido en redes sociales como TikTok y X, donde los usuarios piden que, si esta mujer es efectivamente trabajadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sea sancionada o despedida por el maltrato brindado al alumno.

Lady UNAM se hizo conocida porque la mujer, aparentemente, se molestó cuando supuestamente el estudiante no le mostró su credencial.

No obstante, en el video, el joven argumenta que sí la mostró , pero que ella no la vio porque estaba sentada. A pesar de esto, la mujer intimidó al estudiante e incluso pidió apoyo de los guardias de seguridad, acusándolo de haberse puesto “agresivo”.

“¿Pueden darme apoyo aquí en Oriente? Porque hay un chico que se está poniendo muuuy pesado y no me mostró credencial”, dijo la mujer por radio para solicitar ayuda a los guardias de seguridad de la UNAM.

“¡No! ¡La señora me vino a insultar hasta mi camioneta porque no le enseñé la credencial! ¡Sí la enseñé, pero la señora no se levantó!”, aseguró el estudiante, visiblemente molesto.

Lady UNAM amenaza a estudiante con acusarlo “por ser hombre”

Después de que el estudiante se defendiera, la mujer lo amenazó, diciéndole que si le hacía algo, afuera de la UNAM lo acusarían “por ser hombre”, mostrando una actitud abusiva hacia él.

“¡Hazme algo, hazme algo y allá afuera no te la vas a acabar, porque recuerda que eres hombre!”, continuó diciendo la mujer.

Tras este incidente, surgió el apodo de “Lady UNAM”, ya que durante la confrontación, la mujer afirmó ser jefa en la institución y que, por esa razón, estaba sentada cuando el estudiante le mostró la credencial. Presumió de tener una plaza, mientras que él, según ella, no tenía nada por ser estudiante.

“¡Soy jefa de la UNAM! ¡Soy jefa de la UNAM! ¿Y qué crees? Por eso estoy sentadita, pero tú solo estás estudiando y no tienes nada. ¿Qué crees? ¡Yo ya tengo una plaza! ”, dijo Lady UNAM.

“¡Mira esos zapatos feos! ¡Sigue estudiando, sigue estudiando! ¡Ándale! ¡Y ahora te voy a reportar! ¡No me importa, porque no mostraste la credencial!”, concluyó la mujer.