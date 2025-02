¿Qué está en juego en las elecciones en Alemania?

El 23 de febrero se realizan elecciones anticipadas en Alemania. Migración y economía son los temas dominantes. La unión conservadora CDU/CSU va a la cabeza en las encuestas y promete un cambio político.Esta ha sido una campaña electoral corta, pero dura en Alemania, y la palabra clave es "cambio de dirección”. "Durante tres años, se ha intentado hacer política de izquierda en Alemania. No se puede continuar con eso", ha dicho Friedrich Merz, candidato a canciller por los partidos conservadores CDU/CSU (la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, su socia bávara), dos semanas antes de las elecciones.

Merz pronunció estas palabras en el Parlamento alemán, dirigiéndose al Partido Socialdemócrata (SPD) y a Los Verdes, que gobernaban en coalición junto con el Partido Demócrata Liberal (FDP) desde 2021. En noviembre de 2024, la alianza formada por el partido de centroizquierda SPD, con Los Verdes y el liberal FDP colapsó, después de meses de disputa por la falta de dinero en el presupuesto estatal. Por eso, el domingo 23 de febrero se llevarán a cabo elecciones anticipadas.

Peligro de derrota para el SPD

Mientras Los Verdes tienen aproximadamente el mismo nivel de apoyo que en 2021 en las encuestas actuales, el SPD y el FDP se han desplomado. El FDP podría no superar el obstáculo del cinco por ciento de votos, porcentaje necesario en Alemania para acceder al Bundestag, y el SPD corre el riesgo de sufrir una amarga derrota.

Cualquier resultado inferior al 20 por ciento para los socialdemócratas sería el peor en una elección federal en la historia de posguerra de Alemania, y el SPD está muy lejos de ese valor en las encuestas. Si se cumplen los pronósticos de las encuestas, el actual canciller alemán, Olaf Scholz, sería el jefe de gobierno con el mandato más corto de los últimos 50 años, y el único canciller del SPD que no haya sido reelegido.

Conservadores a la cabeza; ultraderecha, en el cuarto puesto

Las mejores chances para llegar al gobierno las tiene, según sondeos, Friedrich Merz. El presidente del partido CDU es el candidato de la unión CDU/CSU, que en 2021 se convirtió en la mayor fuerza de oposición en el Bundestag después de gobernar 16 años con Merkel a la cabeza. Ahora quiere regresar al poder. El partido Alternativa para Alemania (AfD), en parte de extrema derecha, ocupa el segundo lugar en las encuestas, con un 20 por ciento de los votos, el doble que en 2021.

¿Cómo se produjo la dramática caída del SPD y el ascenso del partido AfD? Merz, candidato a canciller de la CDU/CSU, dice que fue por el colapso de la economía. "La economía de nuestro país, la República Federal de Alemania, se encuentra ahora al final de la lista de la Unión Europea".

Han quebrado 50.000 empresas, y cada año alrededor de 100.000 millones de euros de capital empresarial fluyen al extranjero. "Nuestra economía se está contrayendo, estamos en recesión por tercer año consecutivo. Esto nunca había sucedido en la historia de la posguerra en Alemania", señaló.

Scholz y su ministro de Economía, Robert Habeck, candidato a canciller de Los Verdes, "ya no son conscientes en absoluto de la realidad", afirmó Merz. "¿Sabe usted lo que me parecen? Dos directores ejecutivos que han llevado a la empresa a chocar con la pared y luego se dirigen a los propietarios y les dicen: ‘Nos gustaría seguir así durante otros cuatro años'".

Guerra, crisis energética, inflación

Mientras Merz atacaba cada vez más duramente en la campaña electoral, el canciller Scholz se ponía cada vez más a la defensiva. Aunque exteriormente parecía mucho más valiente, seguro de sí mismo y combativo que en los últimos años, en el fondo se encontró a menudo en la situación de tener que defender y justificar sus políticas.

Según Scholz, no fue su gobierno, sino el ataque de Rusia a Ucrania lo que habría provocado una crisis energética y una inflación. "La economía sigue luchando hasta el día de hoy con las consecuencias", afirmó Scholz. La situación no será más fácil en los próximos años con respecto a Estados Unidos y las "irritantes” exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump: "Tenemos el viento en contra. Y la verdad es que esto no cambiará fundamentalmente en los próximos años", advirtió.

La migración, el tema principal

La debilidad de la economía fue un tema muy debatido durante la campaña electoral. Sin embargo, tras el mortal ataque con cuchillo perpetrado en Aschaffenburg por un solicitante de asilo afgano cuya solicitud había sido rechazada, la migración pasó a ser el tema dominante. Sobre todo, porque Friedrich Merz anunció, inmediatamente después del crimen, que quería endurecer la política de asilo antes de las elecciones al Parlamento. De ser necesario, también con los votos del AfD.

Sus diputados celebraron cuando una primera moción presentada por la unión conservadora obtuvo una mayoría con la ayuda del AfD, a finales de enero. "Aquí y ahora comienza una nueva era”, aplaudió Bernd Baumann, secretario parlamentario de AfD. "Ahora comienza algo nuevo, y lo lideramos nosotros, las fuerzas de AfD". Y anunció que su partido está dispuesto a una coalición con la unión CDU/CSU.

Conservadores: ningún tipo de cooperación con la extrema derecha

Después de la votación del Bundestag, cientos de miles de ciudadanos salieron a protestar en todo el país contra un giro hacia la extrema derecha, y el canciller Scholz expresó su enojo: "No da lo mismo si se coopera con la extrema derecha. ¡No en Alemania!". Los ciudadanos no pueden confiar en que la unión conservadora no forme una coalición con el AfD después de las elecciones federales.

En los días y semanas siguientes, el regañado Friedrich Merz no perdió ninguna oportunidad para decir que descarta cualquier tipo de colaboración con el AfD. El objetivo de la extrema derecha es destruir a la CDU y al CSU, señaló, y aseguró que su partido no formará, en ningún caso, una coalición con el AfD.

¿Quién podría formar coalición con quién?

Pero la unión CDU/CSU no podrá gobernar sola; necesitará al menos un socio de coalición después de las elecciones federales. Cuantos más partidos logren entrar al Bundestag, con un mínimo del cinco por ciento, más difícil resultaría conseguir una mayoría y, por tanto, formar gobierno. Según las encuestas, el partido La Izquierda probablemente ingresará, mientras que la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) y los liberales del FDP podrían quedar afuera.

Si el FDP logra el mínimo del cinco por ciento para entrar al Parlamento, se necesitarían probablemente tres partidos para una coalición. Como el FDP excluyó mediante una resolución partidaria cualquier alianza con Los Verdes, solo resta una coalición de la unión CDU/CSU, el SPD y el FDP. Si hubiera menos partidos en el Bundestag, podría ser una coalición de CDU/CSU y el SPD, o de CDU/CSU y Los Verdes.

El AfD está aislado

La candidata a canciller por el partido AfD, Alice Weidel, se queja de que una alianza así sólo permitiría continuar con las políticas actuales. Pero eso no detendrá al AfD, dice. El "cambio” político llegará, y sólo se retrasará "innecesariamente”.

Tras el escándalo que rodeó la votación donde la CDU obtuvo el apoyo del AfD, la relación del SPD y Los Verdes con la unión conservadora no es la mejor. Al final, una coalición dependerá, ciertamente, de cuántas de sus ideas políticas puedan implementar los respectivos partidos.

La política climática apenas es un tema en la campaña electoral

El SPD dará prioridad a la política social, Los Verdes darán prioridad a la protección del clima. "Si Alemania elige el 23 de febrero un gobierno que anuncia que no quiere cumplir sus objetivos de protección del clima, entonces Europa no querrá cumplir sus objetivos de protección del clima", advierte el candidato verde a canciller, Robert Habeck.

"Entonces se acabará la protección del clima global. Ningún canciller federal, ningún ministro de protección del clima, ningún comisionado podrá entonces ir a India, Indonesia o China y decir: ‘¡Gente, quemen menos carbón y produzcan más energía renovable!'"

Friedrich Merz sabe que las negociaciones pueden no ser fáciles. Sin embargo, después de las elecciones federales existe una "responsabilidad política” de resolver los problemas de Alemania. Esta es "una de las últimas oportunidades” de privar al AfD de su caldo de cultivo. "Si esto no funciona, ya no tendremos que lidiar simplemente con un 20 por ciento de populismo de derecha", predice Merz.

"Entonces, un día, los populistas de derecha no sólo tendrán aquí en el Bundestag una minoría de bloqueo que no permita cambios constitucionales, sino que entonces, posiblemente, se acerquen a la mayoría". El posible próximo canciller considera que el SPD, los Verdes y el FDP tienen un deber: "Esta es una responsabilidad que no se puede eludir y que nosotros tampoco eludiremos".

(cp/ms)