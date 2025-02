Caso Fátima: MC pide fortalecer los protocolos de prevención en secundarias

Con la finalidad de erradicar la violencia para evitar situaciones de acoso y bullying en escuelas particulares y públicas de la Ciudad de México, la legisladora Patricia Urriza exhortó a la autoridad educativa local, a fortalecer los protocolos de prevención y a la Fiscalía General de CDMX para investigar a fondo el caso de la menor Fátima, quien tuvo lesiones luego de caer de un segundo piso al interior de la escuela secundaria Diurna Número 236, en la alcaldía Iztapalapa.

Durante la exposición del punto de acuerdo en el Congreso capitalino, la legisladora integrante de la Bancada Naranja recordó que es necesario que los niños crezcan y se desarrollen en entornos seguros, ante la creciente violencia en algunas alcaldías de la capital, por lo que hay que replantear las estrategias para que no ocurran más hechos como el del pasado 4 de febrero.

“En Movimiento Ciudadano estamos convencidos y convencidas de que no podemos culpar a los niños y a las niñas por crecer en entornos violentos. La violencia se aprende y es muy cierto que dentro de la Ciudad de México en distintas colonias y específicamente en algunas alcaldías se concentran los índices más altos de delincuencia en nuestra ciudad y no es la ausencia de este caso; sin embargo, seguimos sin buscar maneras de prevenir la violencia”, dijo.

Añadió que en el caso de Fátima ya se habían hecho denuncias de acoso y que la molestaban de manera constante, pero no hubo ninguna acción por parte de las autoridades de la escuela, ni del gobierno local para activar el protocolo de bullying correspondiente para solucionar este problema.

Patricia Urriza recordó que en 2023 se registraron 943 casos de niños y niñas atendidos en instituciones de salud por violencia física en las escuelas y en la Ciudad de México hubo 132 atenciones por este motivo.

“Esto definitivamente no lo podemos tomar a la ligera porque no es un caso aislado. Hemos visto muchos otros ejemplos que suceden y que han sucedido a lo largo de los meses. Ahí tenemos el caso de Marián, una chica, menor de edad que había sufrido de un embarazo juvenil he incurrió en acciones de violencia contra otras personas. Hemos dicho en muchas ocasiones que la solución no está en el punitivismo, no está en bajar la edad para que las personas ingresen a la cárcel, porque esto lo único que ha generado en nuestra ciudad es más violencia; lo que sí tenemos que hacer es atender de manera contextual y sistemática”.

— Patricia Urriza