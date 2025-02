Donald Trump llama a Zelenski "dictador sin elecciones"

El presidente de Estados Unidos advirtió a su homólogo ucraniano que, si no actúa "rápido", su país podría desaparecer, después de que Zelenski dijera que Trump vive en una "burbuja de desinformación" rusa.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el miércoles (19.02.2025) de "dictador" a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, en medio de crecientes tensiones entre Kiev y Washington. "Zelenski, un dictador sin elecciones, debería actuar rápido o no le quedará un país", escribió Trump en su plataforma Truth Social, en la que también afirmó que está "negociando con éxito" el fin de la guerra en Ucrania con Rusia.

El mandato de cinco años de Zelenski como presidente ucraniano expiró en 2024, pero la ley del país no exige que se celebren comicios en tiempos de guerra. Zelenski dijo hoy que Trump estaba influenciado por la desinformación rusa, a la par que el presidente ruso, Vladimir Putin, afirma querer recuperar la "confianza" con Estados Unidos. El enfrentamiento dialéctico escala así un nuevo peldaño, pero no es el primero.

Críticas en los medios estadounidenses

Algunos medios estadounidenses de gran difusión criticaron en las últimas horas las acusaciones del presidente, Donald Trump, a Ucrania por -según él- haber comenzado la guerra contra Rusia y por el tono amigable que el mandatario ha evidenciado con Putin recientemente.

"He oído que (en Ucrania) están molestos por no tener un asiento (en las negociaciones). Bueno, tuvieron un asiento durante tres años y mucho antes (...) Nunca debieron haberlo empezado. Pudieron haber llegado a un acuerdo", expresó Trump el martes desde Mar-a-Lago (Florida, Estados Unidos), donde también dijo estar "decepcionado" con la postura ucraniana.

Las declaraciones, que se produjeron después de negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad (Arabia Saudí) para poner fin al conflicto pero sin incluir a Ucrania, provocaron la respuesta del presidnete ucraniano, de quien Trump además aseguró que sólo cuenta con un "4 % de aprobación" en su país, algo que también desmintió Zelenski.

"Trump repite como un loro lo que dice Putin"

Este giro de 180 grados en cuanto a la guerra de Ucrania por parte de Estados Unidos desató esta mañana grandes críticas por parte de medios como la CNN, que está dedicando parte de su magacín matinal a analizar las declaraciones de Trump bajo rótulos como: "Trump repite como un loro lo que dice Putin y culpa falsamente a Ucrania de iniciar la guerra".

Por su parte, el tabloide New York Post -muy conservador, cercano a Trump y con 223 años de historia- publica hoy un editorial en el que considera que las acusaciones contra Ucrania están "totalmente fuera de lugar". "Él (Zelenksi) no la empezó (la guerra), y no ha tenido ninguna oportunidad de terminarla excepto rindiéndose al invasor empapado de sangre: Sean cuales sean las tácticas de negociación que Trump quiera utilizar, no debería faltar a la verdad", interpreta el New York Post, recalcando que "Ucrania es la víctima" y "nuestro aliado" (de EE. UU.).

lgc (afp, efe, ap)