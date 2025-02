¡Peligro en el trabajo! Prohibir cafeteras, microondas y ventiladores en oficinas amenaza salud de empleados

La prohibición de cafeteras, microondas, ventiladores y otros electrodomésticos en oficinas podría afectar la salud y el bienestar de los empleados a quienes se les ha impuesto esta restricción con el propósito de ahorrar energía. En Publimetro México te explicamos cómo podría impactar esta medida.

¿Cómo afecta a la salud de los empleados prohibirles el uso de cafeteras, microondas, ventiladores y más?

La Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales (DGRMOPySG) informó a la Subsecretaría de Egresos y Coordinación Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre las disposiciones para optimizar el consumo de energía eléctrica en sus instalaciones a partir del 17 de febrero de 2025, solicitando el retiro de electrodomésticos y equipos que generen calor, así como la implementación de medidas para ahorrar energía. Sin embargo, esto podría afectar gravemente la salud y el bienestar de los empleados.

Adiós motivación y productividad en oficinas

La prohibición de aparatos como refrigeradores, frigobares, hornos de microondas, cafeteras, televisores, radios y otro tipo de equipo eléctrico, impuesta por la DGRMOPySG, podría tener un impacto negativo en el bienestar de los empleados, ya que estos dispositivos facilitan la comodidad en el lugar de trabajo.

La falta de café podría reducir la motivación y la productividad de los empleados dentro de las oficinas, ya que, de acuerdo con Espresso Amico, tomar café por la mañana en el trabajo actúa como un estimulante que aumenta los niveles de energía, la alerta mental y la concentración.

Asimismo, las pausas para preparar y tomar café en la oficina crean un espacio informal para la interacción entre empleados, lo que fomenta un ambiente de convivencia, amenidad y colaboración.

¿Qué pasará con el almacenamiento de comida en las oficinas sin refrigeradores?

Por otro lado, la prohibición de refrigeradores podría afectar drásticamente la salud de los empleados, ya que al no tener un lugar para refrigerar sus alimentos, estos podrían dañarse y, si son consumidos en mal estado, causarles intoxicación alimentaria .

Según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales), la intoxicación alimentaria puede provocar vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre y deshidratación.

Vienen días de calor extremo SIN ventiladores ni aire acondicionado en oficias

Finalmente, el clima extremo, sin ventiladores o aire acondicionado en las oficinas, podría generar condiciones laborales incómodas y afectar la salud mental y física de los trabajadores .