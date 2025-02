Internautas y políticos reaccionan a la afiliación de Miguel Ángel Yunes a Morena

Después de la polémica en las elecciones de la Reforma Judicial y de la expulsión del Partido Acción Nacional, el senador Miguel Ángel Yunes finalmente se afilió al partido de Morena, lo que fue nuevamente criticado por la sociedad en general. A pesar de haber sido recibido por Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, los internautas y los políticos cuestionaron la afiliación de Yunes.

Miguel Ángel Yunes, rechazado y recibido por Morena

El exmiembro del PAN nuevamente fue blanco de las críticas, al mostrar su credencial como nuevo miembro de Morena. Sin embargo, políticos del mismo partido mostraron su descontento ante la nueva integración, entre ellos, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

“En el más firme de los términos, rechazamos cualquier intento de afiliación o incorporación del senador Miguel Ángel Yunes a las filas de Morena (...) Por su vinculación con grupos de poder que han perpetuado la desigualdad y la corrupción, es incompatible con los principios de honestidad, justicia y compromiso social que definen a nuestro partido”, declaró en un comunicado.

Cabe destacar que Miguel Ángel Yunes fue candidato a gobernador de Veracruz. Por otro lado, los internautas retomaron los post que realizó cuando otorgó su voto a favor de la Reforma Judicial y su desvinculación al partido de Morena.

“No seré trofeo de Morena, me seguiré defendiendo con los instrumentos que me da la Ley. Nunca me he doblado ante nadie”, escribió en el mes de julio de 2024.

Internautas general y diferentes personalidades de la política mexicana y de los medios de comunicación mostraron sus opiniones y descontento tras la afiliación de Yunes. Incluso, fue aprovechado por otros partidos de la oposición, como Movimiento Ciudadano.

“Se sabe, Movimiento Ciudadano es la verdadera alternativa en Veracruz, porque somos la única opción libre de Yunes”, escribió el partido en su cuenta oficial de X.