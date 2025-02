La Berlinale enfrenta nuevas acusaciones de antisemitismo

El departamento de la Oficina Federal de Policía Criminal responsable de delitos políticos en Alemania, está investigando un incidente que tuvo lugar durante el Festival Internacional de Cine de Berlín.En el estreno de la película "Queerpanorama", que no forma parte de la competencia principal en la Berlinale, el director hongkonés Jun Li leyó en el escenario un discurso del actor iraní Erfan Shekarriz, protagonista de su película. El discurso criticaba al Gobierno alemán y a sus instituciones culturales, incluida la Berlinale, por respaldar el "apartheid, el genocidio y el brutal exterminio del pueblo palestino”.

El discurso también incluía el controvertido lema "desde el río hasta el mar, Palestina será libre”, que se refiere a la zona comprendida entre el río Jordán y el mar Mediterráneo y, por tanto, incluye Israel y los territorios palestinos ocupados. Muchos activistas por los derechos de los palestinos lo describen como un llamado a la paz y la igualdad tras décadas en las que millones de palestinos han vivido bajo ocupación israelí. Los detractores de este lema lo ven como un llamado a desmantelar Israel y eliminar o exterminar a la población judía del territorio, por lo que los tribunales alemanes han acusado en diversas ocasiones a personas que lo han utilizado de incitación al odio.

En concreto, desde que el Ministerio del Interior alemán añadió el eslogan a una lista de signos y lemas prohibidos, calificándolo de "marca registrada” de Hamás, algunos tribunales alemanes se han opuesto a la interpretación del eslogan como un llamado a la violencia contra los judíos y contra el Estado de Israel. Corresponde a cada tribunal decidir en casos concretos si el eslogan es punible o no.

Los detractores de la interpretación del Ministerio del Interior también señalan que otras variantes del lema, como "desde el río hasta el mar la bandera israelí es todo lo que verás”, no están penalizadas en Alemania, aunque pueda considerarse que niegan a los palestinos el derecho a la autodeterminación.

En 2024, las críticas a la política de Israel durante la ceremonia de entrega de los premios -en particular por parte de los directores israelíes y palestinos del documental "No Other Land”- dieron lugar a acusaciones de antisemitismo y a llamados de los políticos alemanes para que en el futuro se gestionen mejor estas posibles crisis.

La comisaria de cine de origen estadounidense Tricia Tuttle, que asumió oficialmente la dirección de la Berlinale en abril de 2024, ha heredado la difícil tarea de encontrar una forma de comunicar claramente las leyes alemanas sobre la incitación al odio y permitir al tiempo a los artistas expresarse libremente.

Nuevas directrices sobre diálogo e intercambio

La reacción política a la ceremonia llevó al festival a elaborar unas directrices claras al respecto. Las recomendaciones publicadas en el sitio web de la Berlinale subrayan que el festival sigue comprometido con la protección de la libertad de expresión, señalando que las leyes alemanas sobre el tema son "de gran alcance” y que "sólo terminan cuando infringen los derechos de los demás, se vuelven discriminatorias o violan el orden público y la seguridad”.

Las "Preguntas y respuestas para un diálogo respetuoso y abierto durante la Berlinale” también desmienten el rumor de que la Berlinale prohíbe a los participantes llevar ropa o símbolos que muestren solidaridad con los palestinos, como el keffiyeh o el prendedor de una sandía. Símbolos generalmente prohibidos por la legislación alemana, como la esvástica, están obviamente vetados en el festival.

La última sección de las directrices aborda específicamente el uso de la frase "desde el río hasta el mar”, expresión que "requiere un cuidado especial, han habido casos en los que ha sido perseguida en el estado de Berlín”, afirma la página web, añadiendo que, "de forma más general, algunos términos pueden tener un significado cultural adicional en Alemania debido al Holocausto y a la cultura de recuerdo y reconciliación del país. Esto no quiere decir que evitemos el diálogo sobre estas cuestiones, pero una mayor sensibilidad en el lenguaje puede conducir a un entendimiento más significativo”.

En respuesta al discurso pronunciado en el estreno de "Queerpanorama”, Tuttle declaró que la Berlinale lamentaba profundamente el incidente: "Hemos informado a nuestros invitados antes del festival sobre las declaraciones políticas que son particularmente sensibles y que son potencialmente punibles”, dijo Tuttle, quien también señaló que los anfitriones de la proyección criticaron directamente el uso del eslogan durante el evento.

Tilda Swinton causa sensación sin nombrar a nadie

La reacción del año pasado llevó a la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel -parte del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS)- a pedir el boicot de la Berlinale de 2025. El BDS ha sido condenado como antisemita por el Parlamento alemán en múltiples resoluciones.

A Tilda Swinton, defensora de los palestinos desde hace mucho tiempo, se le pidió que comentara por qué, a pesar de todo, aceptó participar en el festival, donde recogió el Oso de Oro honorífico.

"Soy una gran admiradora y siento un gran respeto por el BDS, y pienso mucho en ello”, declaró la actriz en una rueda de prensa. "Estoy aquí hoy -y ayer y mañana y pasado- porque decidí venir, decidí que era más importante para mí venir. Gracias al festival, se me ha dado una plataforma que, en un momento personal, decidí que era potencialmente más útil para todas nuestras causas que el que yo no acudiera”.

La rueda de prensa tuvo lugar un día después de la ceremonia de entrega de premios, en la que condenó -sin nombrar directamente a ningún país o político en concreto- "los esfuerzos de ocupación, colonización, apropiación o desarrollo de la Riviera”. Su discurso también denunció la "dominación no titulada y el asombroso salvajismo del rencor, el asesinato en masa perpetrado por el Estado y permitido internacionalmente”.

"Lo inhumano se está perpetrando bajo nuestra mirada”, dijo Swinton en la gala inaugural. "Estoy aquí para nombrarlo sin vacilaciones ni dudas en mi mente, y para prestar mi inquebrantable solidaridad a todos aquellos que reconocen la inaceptable complacencia de nuestros Gobiernos, adictos a la codicia, que hacen las paces con los destructores del planeta y los criminales de guerra, vengan de donde vengan”.

Algunos medios de comunicación, como el diario Jüdische Allgemeine, criticaron el discurso de Swinton y exigieron disculpas, aparentemente reconociendo al innombrado Israel en la condena de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra.

En varias ocasiones, Tuttle ha dejado claro que el festival no hará declaraciones políticas sobre el conflicto de Oriente Medio ni sobre las opiniones de sus participantes, pero también subrayó su creencia de que "los cineastas tienen derecho a utilizar sus plataformas para hablar de temas que les apasionan o preocupan. Esto es libertad de expresión. Por supuesto, la gente puede no estar de acuerdo con lo que se dice, y puede expresar su oposición a estas opiniones. Esto también es libertad de expresión”.

"Si silenciamos a la gente, pronto dejaremos de tener un festival internacional de cine”, añadió Tuttle. "Estamos firmemente en contra de cualquier forma de antisemitismo. Pero debemos garantizar que se preserva la libertad de expresión”.

(mn/ms)