Sheinbaum presenta reforma tras declaración de cárteles mexicanos como terroristas en EE. UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió al gobierno de Estados Unidos, que este jueves 20 de febrero publicó un documento oficial declarando a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, con nueva reforma ante el Congreso de la Unión .

¿Cuál fue la respuesta de Sheinbaum a EE. UU. tras etiquetar a cárteles como terroristas?

Desde Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX), durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum aseguró que Estados Unidos no consultó al gobierno mexicano para tomar esta decisión ante los grupos del narcotráfico.

“En esta designación de terroristas de los grupos delincuenciales en México, los llamados cárteles, es una decisión que toma Estados Unidos, no es una decisión que hayan consultado con nosotros, no; es una decisión que ellos toman”, aseguró.

La presidenta aseguró que para el Gobierno de México "la construcción de la paz y la cero impunidad son elementos esenciales en la política de seguridad que hemos planteado, que más allá del nombre que pongan, evidentemente compartimos con el gobierno de Estados Unidos la lucha en contra de estos grupos delictivos, particularmente por su impacto en la violencia que tiene en nuestro país”.

“Además de que evidentemente cooperamos para que no haya tráfico de drogas sintéticas y de todas las drogas evidentemente ilegales. Pero nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que no negociamos la soberanía, como lo dije, esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía”, afirmó la presidenta.

Nuevas reformas en respuesta a EE. UU.

La presidenta Sheinbaum informó que, ante lo que considera una invasión a la soberanía mexicana, está trabajando en una nueva reforma que modificará dos artículos de la Constitución mexicana ante el Congreso de la Unión, los cuales abordan este tema.

“Ellos pueden ponerles el nombre que decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, ni injerencismo, y mucho menos invasión. Hoy presentamos una reforma constitucional que estamos enviando al Congreso de la Unión", informó la mandataria.

“La reforma tiene dos elementos sustantivos: el primero es una modificación al artículo 40 constitucional (los artículos 39 y 40 tienen que ver con la soberanía nacional), y el segundo es al artículo 19 constitucional, que está relacionado con los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, afirmó Sheinbuam.

¿Cuáles serán las modificaciones?

De acuerdo con Sheinbaum, el artículo 40 quedaría de la siguiente manera:

“Se incorporará que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto proveniente del extranjero que sea lesivo para la integridad, independencia y soberanía de la nación. Esto incluye golpes de Estado, injerencia en elecciones o violación del territorio mexicano, ya sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco se consentirá intervención alguna en investigaciones o persecuciones sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, dentro del marco de las leyes aplicables”.

Respecto al artículo 19 :

“A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación o traslado ilícito de armas a nivel internacional o dentro del territorio nacional, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley, vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa".