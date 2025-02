Vance: "Estamos al borde de la paz en Europa"

El vicepresidente de Estados Unidos augura el fin de la guerra en Ucrania al inaugurar la conferencia conservadora cerca de Washington.El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, defendió este jueves (20.02.2025) la estrategia del presidente Donald Trump para negociar el fin de la guerra en Ucrania y aseguró que su conflicto con Rusia está cerca de su conclusión. "Realmente creo que estamos al borde de la paz en Europa por primera vez en tres años", declaró en su discurso ante la conferencia conservadora. "Se necesitará un estadista inteligente para resolver esto", dijo. "Pero eso lo tenemos en la Casa Blanca", añadió, en referencia a Trump.

Vance arrancó así la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro de ultraderecha del mundo, que comenzó hoy en National Harbor (Maryland), a las afueras de Washington. El vicepresidente destacó la capacidad negociadora de Trump, quien se hizo famoso por su libro 'The Art of the Deal' ('El arte de la negociación') y que, en su primer mes en la Casa Blanca, ha intentado poner fin tanto a la guerra en Ucrania como al conflicto en Gaza.

"Creo que lo que hace a Trump un negociador tan eficaz es que no descarta nada de antemano. Cuando entra en una negociación, dice: 'Todo está sobre la mesa'. Y, por supuesto, eso hace explotar la cabeza de los medios estadounidenses, que se preguntan: '¿Por qué está hablando con Rusia?'. Bueno, ¿cómo vas a acabar la guerra si no hablas con Rusia? Hay que hablar con todos los involucrados en el conflicto", argumentó.

Trump también intentó llegar a un acuerdo con Ucrania sobre el acceso a sus minerales raros a cambio de la ayuda estadounidense, que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó durante el fin de semana. Después de eso, Trump lo ha atacado ferozmente llamándolo "dictador", mientras que Zelensky también ha dejado ver su ira en una amarga ruptura entre los antiguos aliados. "Es realmente simple. Quiere que se detengan las matanzas. Quiere traer una paz duradera a Europa... Dondequiera que estalle la guerra, él será el presidente de la paz", dijo Vance.

lgc (efe, afp)