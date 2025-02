Asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, afirmó que EE. UU. desatará “un infierno” contra cárteles

(Photo by Win McNamee/Getty Images)

El Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Michael Waltz, aseguró en televisión nacional que Estados Unidos está preparado para combatir a los cárteles mexicanos. Con los nuevos mandatos de Trump y el apoyo de México, la administración de Trump fortalece su postura contra el narcotráfico.

Estados Unidos en lucha con los cárteles

Durante la tarde de este viernes 21, Michael Waltz reveló que Estados Unidos fortalece sus esfuerzos para luchar en contra de los cárteles y en contra de una de las mayores preocupaciones: el tráfico del fentanilo. Y se refirió al combate contra el crimen organizado como un “infierno”.

“Vamos a desatar el infierno sobre los cárteles. Basta es basta. Estamos asegurando nuestra frontera. Y los cárteles están advertidos. Has visto ahora, has visto imágenes del ejército mexicano haciendo patrullajes con nuestra frontera, con nuestra policía de fronteras y con nuestro ejército para asegurar la frontera de los Estados Unidos”, aseveró.

En sus declaraciones destacó los esfuerzos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al desplegar 10,000 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en la frontera norte. Esta movilización realizada a inicios de febrero benefició al aumento de operativos y detenciones de delincuentes.

Cabe destacar que las afirmaciones de Michael Waltz se sustentan ante los nuevos mandatos oficiales del presidente Donald Trump, donde designó a seis cárteles mexicanos y dos grupos criminales latinoamericanos como “organizaciones terroristas”.

De esta manera, Michael Waltz reconoció la seguridad que se implementó en la zona fronteriza, como una medida para detener el flujo de drogas. De la misma manera, estas políticas afectaron a los migrantes y a las numerosas deportaciones que se han realizado desde el mes de enero.

“Porque sin una frontera, no tienes un país y no tienes soberanía. y si no hay nada mas que América primero”, concluyó