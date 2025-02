El costo humano de la guerra de Rusia en Ucrania en gráficos

La guerra de Rusia en Ucrania ha devastado infraestructuras y desplazado a millones de personas. Las cifras de muertos desde 2022 varían, pero la tragedia humana es innegable.En febrero de 2022, las tropas rusas cruzaron la frontera hacia Ucrania, iniciando una guerra que, tres años después, es una de las más mortales y destructivas del siglo XXI.

Aunque los ucranianos, sus vecinos y aliados han observado con horror el desarrollo del conflicto, sorprendentemente hay pocas cifras universalmente aceptadas sobre la magnitud total de la destrucción.

Es probable que el número de civiles muertos esté subestimado dentro del amplio rango de estimaciones de víctimas, y la información oficial que publican los Gobiernos de Ucrania y Rusia es difícil de verificar de manera independiente en las caóticas condiciones provocadas por la guerra.

DW recopiló datos de fuentes que documentan sistemáticamente los acontecimientos mediante metodologías transparentes.

Aunque el frente parece estancado, la lucha sigue siendo feroz

Tras una rápida ofensiva a principios de 2022, las tropas rusas fueron repelidas hacia la región sureste de Ucrania, donde continúan los combates más intensos. Con una "grave escasez de tropas de infantería" que dificulta que Ucrania mantenga el territorio recuperado, Rusiaha comenzado recientemente a avanzar nuevamente, según informa la agencia Associated Press.

Para rastrear los cambios graduales en el campo de batalla a lo largo de estos tres años, se requiere la combinación de múltiples métodos. El Institute for the Study of War, por ejemplo, utiliza observaciones satelitales, imágenes de combate, informes militares oficiales y datos de ubicación de dispositivos móviles.

Incluyendo Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014, y las regiones orientales de Donetsky Lugansk, controladas por insurgentes respaldados por el Kremlin, Rusia llegó a controlar aproximadamente el 22 por ciento del territorio ucraniano en marzo de 2022, tras haber capturado unos 90.000 kilómetros cuadrados en los primeros días de la invasión.

Para noviembre de 2022, las tropas ucranianas habían recuperado unos 25.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 4 por ciento del territorio total del país. Sin embargo, tras avances graduales a finales de 2024, Rusia controla ahora aproximadamente el 18,5 por ciento del territorio ucraniano, lo que equivale a más de 111.000 kilómetros cuadrados en total.

Menos bombardeos, más ataques con drones y enfrentamientos armados

Con los combates más intensos concentrados ahora en el sureste, la dinámica de la guerra también ha cambiado.

Según Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), una organización que monitorea la cobertura mediática e informes militares de Ucrania y Rusia, en las primeras etapas de la invasión, la mayoría de los ataques se llevaban a cabo mediante bombardeos con armas pesadas y artillería, como tanques, misiles y morteros.

A medida que la ayuda militar a Ucrania ha disminuido y sus capacidades antiaéreas se han reducido, Rusia ha intensificado el uso de ataques aéreos desde enero de 2024, según ACLED. También se emplean drones con mayor frecuencia.

La agencia Reuters informa que los drones de combate, que pueden fabricarse por tan solo $500 (€480), pueden causar daños significativos a unidades de artillería multimillonarias como los tanques. Este ha llevado al retiro progresivo de unidades de artillería pesada de las líneas del frente.

ACLED también descubrió que los enfrentamientos con fuego cruzado a corta distancia ("choques armados") han aumentado a medida que las tropas rusas han ido rompiendo lentamente las defensas ucranianas y logrando avances territoriales en el sureste.

La cantidad de muertos es enorme, y muchos son civiles

En diciembre de 2024, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski informó que 43.000 soldados ucranianos y 198,000 soldados rusos habían muerto. Medios como The Economist, el servicio ruso de la BBC y The Wall Street Journal han publicado sus propias cifras, que varían entre sí.

El Uppsala Conflict Data Program (UCDP), un grupo de investigación con sede en la Universidad de Uppsala, Suecia, ha rastreado cifras de muertes de civiles y combatientes a nivel mundial desde la década de 1980, recopilando y verificando informes de medios, ONG e instituciones de investigación. Según el UCDP, entre 174.000 y 420.000 personas han muerto en los tres años de guerra entre Rusia y Ucrania. Más detalles sobre cómo se recopilan estas cifras están disponibles aquí.

Las muertes de civiles están gravemente subestimadas

Tampoco hay un consenso sobre el número total de civiles muertos en la guerra.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha verificado aproximadamente 12.500 muertes de civiles en Ucrania desde el inicio del conflicto. Esta cifra solo incluye muertes confirmadas a través de visitas de campo limitadas, entrevistas o documentación fiable, como registros forenses o datos médicos.

La mayoría de las víctimas murieron a principios de 2022, pero el número comenzó a aumentar nuevamente en 2024. Según la ACNUDH, casi todas las víctimas murieron debido a bombardeos, misiles, cohetes, ataques aéreos y ataques con drones en zonas residenciales densamente pobladas.

Las autoridades afirman que la imposibilidad de trabajar dentro de Rusia y la falta de acceso a información pública en el país han dificultado la capacidad de la ACNUDH para verificar informes sobre muertes de civiles allí. También es difícil verificar las muertes en los territorios ocupados por Rusia en Ucrania.

Rusia ha atacado infraestructuras civiles

Hay infraestructuras civiles destruidas en toda Ucrania. La organización de periodismo de investigación Bellingcat ha utilizado imágenes en línea para mapear la destrucción desde el inicio de la guerra.

Hasta enero, Bellingcat verificó y clasificó de forma independiente más de 2,000 casos de daños a estructuras civiles, incluidas instalaciones de educación y salud, que deberían estar protegidas por el derecho humanitario internacional.

Debido a su dependencia de material disponible en línea y a un riguroso protocolo de verificación, la cantidad de estructuras que ha confirmado como destruidas probablemente no se acerque al número total.

Desplazamientos masivos

Se estima que 10 millones de personas han huido de sus hogares y están desplazadas dentro de Ucrania o en el extranjero.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) monitorea el número de desplazados en todo el mundo utilizando datos proporcionados por Gobiernos, oficinas regionales del ACNUR y ONG.

Según las cifras de ACNUR de 2024, aproximadamente 3,7 millones de personas están desplazadas internamente dentro de Ucrania. Otros 6 millones viven actualmente como refugiados en el extranjero, en su mayoría en países europeos como Polonia y Alemania.

