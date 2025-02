Esta fue la carta de Jocelynn Rojo, la menor que se quitó la vida ante bullying por ser migrante

Una menor de 11 años de edad decidió quitarse la vida en Gainesville, debido al bullying y las amenazas que recibía por sus compañeros de clase debido al estatus migratorio de su familia. Se llamaba Jocelynn Rojo Carranza, recibió advertencias por las últimas deportaciones realizadas por la administración de Donald Trump y dejó una carta.

Jocelynn Rojo, la alumna acosada por ser migrante

Jocelynn Rojo asistía a la Escuela Intermedia de Gainesville, Estados Unidos, y recibió constantes amenazas por parte de otros estudiantes. El bullying consistía en que reportarían a su familia con el El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) y que deportarían a sus padres.

Ante la presión y las amenaza, la niña de 11 años se se suicidó. Este lamentable acto encendió las alarmas y la controversia, y en las redes sociales se divulgó una presunta carta realizada por Jocelynn Rojo.

“Maestra, me despido de usted porque, como migrante no puedo venir a la escuela por miedo a que ICE o inmigración nos atrapen. Te agradezco las veces que me ayudaste y me entendiste cuando no sabía hablar inglés. Fuiste muy buen maestra”, escribió.

El Departamento de Policía de Gainesville emitió un comunicado ante la preocupante situación, aclarando que la menor fue transportada a un centro médico debido al intento de suicidio en una residencia de Cunningham Street. Sin embargo, perdió la vida el sábado 8 de febrero del presente año.

“Mi madre dice que regresaremos a México. Me duele no tener esta oportunidad de seguir estudiando aquí y tener un futuro mejor. Te quiero mucho y dile a mis compañeros que los extrañaré“, expresó Jocelynn Rojo al final de su carta.

Diferentes personalidades políticas de los Estados Unidos denunciaron el lamentable hecho como un resultado de las políticas impuestas por Donald Trump en contra de la migración.