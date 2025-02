Israel asegura que cuerpo entregado por Hamás no corresponde a rehén

Las FDI indicaron que esta situación representa "una violación de la mayor gravedad por parte de la organización terrorista Hamás".Uno de los cuatro cuerpos entregados el jueves por Hamás no corresponde a la identidad proporcionada por el grupo islamista, según un reporte forense divulgado la madrugada de este viernes (21.02 2025) por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El informe forense señala que se pudo establecer la identidad de los dos niños de la familia de ascendencia argentina y peruana Bibas, Ariel y Kfir, de 4 años y nueve meses de edad.

Sin embargo, los restos que según Hamás correspondían a Shiri Liberman, madre de los menores, no coinciden con la mujer, de acuerdo con los análisis científicos.

"Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía de Israel, los representantes de las FDI informaron a la familia Bibas que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, han sido identificados", señaló el reporte de las FDI.

"Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado", agregó el comunicado.

Las FDI indicaron que esta situación representa "una violación de la mayor gravedad por parte de la organización terrorista Hamás, que está obligada en virtud del acuerdo a devolver a cuatro rehenes fallecidos".

Cuarto rehén es identficado por su familia

"Exigimos que Hamás devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes", añade el comunicado.

Además de los integrantes de la familia Bibas, este jueves fue entregado el cuerpo de Oded Lifshitz, que tenía 83 años cuando fue hecho rehén en el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

En el caso de Lifshitz, su familia confirmó que los restos mortales entregados sí corresponden a esa persona.

"Recibimos con profundo dolor la noticia oficial y amarga que confirma la identificación del cuerpo de nuestro amado Oded. Han terminado 503 días de agonía e incertidumbre. Habíamos esperado y rezado mucho por un desenlace diferente", aseguró la familia en un comunicado divulgado por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

Hamás entregó los cuerpos en una ceremonia organizada en el sur de Gaza, donde los milicianos palestinos dispusieron los cuatro ataúdes, cada uno con el nombre de un rehén, sobre un escenario con un cartel que decía "El criminal de guerra (Benjamín) Netanyahu y su armada nazi les mataron con misiles desde aviones sionistas" junto a una imagen del primer ministro israelí caricaturizado con colmillos y manchas de sangre.

