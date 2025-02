Lo que la UE ha hecho por Ucrania: ayuda militar, financiera y moral

La UE y sus Estados miembros ayudan a Ucrania en muchos ámbitos. ¿Qué más pueden hacer?Desde el ataque de Rusia a Ucrania hace tres años, Europa se ha enfrentado a la cuestión de cómo apoyar a Ucrania. Desde las burlas iniciales por los 5.000 cascos que Alemania envió a Ucrania, pasando por el temor a convertirse en parte del conflicto, la promesa de la UE de suministrar un millón de proyectiles de artillería, hasta la negativa de Alemania a enviar misiles Taurus, el tema sigue siendo un punto de debate entre los europeos.

Según informa el Instituto de Economía Mundial de Kiel, el volumen financiero de las ayudas provenientes de Europa ya ha superado el de las ayudas de EE.UU. En total, los Estados de la UE, junto con Islandia, Noruega, Suiza y el Reino Unido, han proporcionado 70.000 millones de euros en ayuda financiera y humanitaria, además de 62.000 millones de euros en ayuda militar. En comparación, EE.UU. ha otorgado aproximadamente 64.000 millones de euros en ayuda militar y 50.000 millones de euros en ayuda financiera y humanitaria.

Si se calcula en función del PIB de cada país, EE.UU., Alemania y el Reino Unido han destinado menos del 0,2 por ciento de su producto interno bruto a la ayuda a Ucrania. En países como Francia, Italia y España, la cifra es de aproximadamente el 0,1 por ciento.

Ayuda militar de la UE a Ucrania

La mayor parte de la ayuda militar —especialmente el suministro de municiones y armas— proviene de los Estados miembros de la UE. No obstante, la Unión Europea también ha movilizado hasta ahora 6.100 millones de euros en ayuda militar a través del llamado "Mecanismo Europeo de Paz".

Este fondo se utiliza, entre otras cosas, para reembolsar a los Estados miembros por los costos de suministrar material militar y para facilitar la compra conjunta de municiones. Actualmente, Hungría bloquea los pagos de este mecanismo a Ucrania. Según la UE, en el marco de la Misión de Asistencia Militar para Ucrania (EUMAM), ya se han entrenado más de 70.000 soldados ucranianos.

Más ayuda financiera a Ucrania

En el marco del programa de ayuda financiera a Ucrania, la UE ha concedido hasta ahora 19.600 millones de euros en préstamos y subvenciones. Además, ha proporcionado 28.200 millones de euros en asistencia macrofinanciera, una especie de ayuda inmediata que permite al país cubrir sus gastos operativos y avanzar en su camino hacia la adhesión a la UE.

Según Olena Prokopenko, analista política del German Marshall Fund of the United States (GMF), estos pagos han sido "vitales" para Ucrania. Sin estos fondos, el país no habría podido cumplir con sus obligaciones estatales. Con esta ayuda, Ucrania ha podido financiar salarios, prestaciones sociales y otros gastos corrientes.

Prokopenko también señala que la asistencia técnica de la UE ha sido crucial, especialmente para mantener operativa la infraestructura energética amenazada por los ataques con drones rusos.

Además, la UE ha liberado los primeros 1.500 millones de euros de los activos rusos congelados en territorio europeo, los cuales serán utilizados indirectamente para la defensa y reconstrucción de Ucrania. Asimismo, los ingresos generados por estos activos rusos servirán como garantía para un préstamo de 50.000 millones de dólares otorgado por los países del G7.

Otras formas de apoyo

La UE ha brindado numerosas formas de apoyo no monetario a Ucrania. En marzo de 2022, se creó un estatus especial para los refugiados de guerra ucranianos, otorgándoles protección temporal. Según las últimas cifras, casi 4,5 millones de ucranianos se encuentran en la UE bajo este estatus.

En el sitio web de la Comisión Europea se puede encontrar una lista extensa de medidas de apoyo a Ucrania, incluidas las múltiples rondas de sanciones impuestas contra Rusia. Recientemente, la UE acordó su decimosexto paquete de sanciones, que entrará en vigor el 24 de febrero, coincidiendo con el tercer aniversario de la invasión rusa. Estas sanciones están dirigidas a golpear la economía rusa y a privarla de los recursos necesarios para continuar la guerra. También incluyen restricciones de viaje y congelación de activos para funcionarios rusos.

La adhesión a la UE, una gran esperanza

Pocos días después del inicio de la invasión rusa, Ucrania solicitó oficialmente su adhesión a la Unión Europea. Casi dos años después, la UE ha iniciado las primeras negociaciones de adhesión con Ucrania, aunque el proceso no tiene un plazo definido.

Para los ucranianos, la posibilidad de unirse a la UE representa una gran esperanza, explica Prokopenko. "Además de los beneficios económicos y la reunificación con una Europa que comparte nuestros valores, la adhesión sería una garantía de seguridad muy fuerte", afirma la analista política.

(gg/ms)