Perú rechaza apoyo de presidenta de México a Pedro Castillo

En un comunicado, el Gobierno de Perú acusó a Claudia Sheinbaum de violar el principio de no intervención e irrespetar el Estado de Derecho.El Gobierno de Perú acusó este viernes (21.02.2025) a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de haber violado el principio de no intervención y de no respetar el Estado de derecho, tras declarar que apoyará a Pedro Castillo.

Según la denuncia peruana, la mandataria mexicana expresó su apoyo al expresidente Pedro Castillo (2021-2022), que permanece en prisión desde que dio un fallido autogolpe.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú rechaza y expresa su protesta por las declaraciones de la señora Claudia Sheinbaum, que reflejan un total desconocimiento del fallido golpe de Estado que el señor Pedro Castillo realizó el 7 de diciembre de 2022", expresó el Gobierno peruano a través de un comunicado difundido por la Cancillería.

Añadió que "está sostenida posición ideologizada de la señora Sheinbaum demuestra un marcado irrespeto por el Estado de Derecho y el principio de no intervención".

Sheinbaum declaró este viernes que mantuvo un encuentro con el abogado de Castillo, el argentino Guido Croxatto, en el que le pidió el apoyo de la Embajada para presentar una denuncia ante instancias internacionales por la "injusticia" que vive el exmandatario y la presidenta dijo que "por supuesto" van a apoyarlo.

mg (efe, El Comercio)