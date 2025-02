¿Por qué el Papa Francisco dijo que Argentina se estaba “mexicanizando”?

En febrero de 2015, una polémica frase del Papa Francisco captó la atención de los medios y generó un debate entre Argentina, México y el Vaticano. En un mensaje privado que envió al legislador y activista argentino Gustavo Vera, el pontífice expresó su preocupación por la situación de seguridad en Argentina, utilizando el término “mexicanización” para describir el camino que en aquel entonces, según él, podría estar tomando el país.

La frase “Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización” se interpretó como una advertencia sobre el peligro de caer en una espiral de violencia y narcotráfico, similar a la que ha afectado a México en las últimas décadas.

La misiva, que Vera hizo pública, también detalló el estado crítico que, según el Papa, atravesaba México. Francisco le mencionó a Vera: “Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror”. Estas palabras reflejan la creciente preocupación que el Papa tenía por la situación de inseguridad que aún se vive en algunos países de Latinoamérica, y particularmente en México.

¿Qué explicación dieron ante la polémica?

Para explicar a qué se refería el Papa con la “mexicanización”, fue necesario considerar el contexto. Según Vera, la referencia del Pontífice se podía comparar con lo que en su momento se decía sobre la “colombianización” de México, un término que alude a cómo países democráticos y pacíficos, en un momento determinado, comenzaron a enfrentar problemas graves relacionados con el narcotráfico, y, al no poder resolverlos a tiempo, entraron en un ciclo de violencia difícil de frenar.

Es un temor legítimo de que, al igual que en otros países, la situación de Argentina podría empeorar si no se tomaban medidas contundentes para frenar el narcotráfico y la violencia que cada vez tomaba más fuerza en las calles.

Las palabras del Papa no fueron bien recibidas en México. Ante esto, el Vaticano envió una carta con su embajador en el país buscando aclarar que el término “mexicanización” no debería ser interpretado de manera estigmatizante hacia el pueblo mexicano. Se destacó que la frase no debería considerarse una crítica política, sino más bien una preocupación legítima sobre la violencia y el narcotráfico, fenómenos que afectaban tanto a México como a otras naciones latinoamericanas.