Papa Francisco, noche tranquila: “La crisis ha terminado, las transfusiones ya no son necesarias”

La salud del Papa Francisco sigue siendo delicada, tras haber sufrido una crisis respiratoria asmática prolongada en las últimas horas. Aunque el Vaticano ha informado de una mejoría relativa, los médicos del Hospital Gemelli de Roma han señalado que su estado sigue siendo crítico y que “el Papa no está fuera de peligro”.

El Pontífice, de 88 años, continúa recibiendo oxígeno de alto flujo mediante almohadillas nasales para ayudarle en la respiración. Además, los últimos análisis revelaron trombocitopenia asociada a anemia, lo que obligó a administrarle transfusiones de sangre.

Pronóstico reservado y nuevas pruebas médicas

Esta mañana, el Papa se ha sometido a nuevas pruebas clínicas, cuyos resultados serán clave para definir su evolución. A pesar de haber pasado una noche tranquila, el Vaticano mantiene el pronóstico reservado y alerta sobre la gravedad del cuadro clínico.

El virólogo Fabrizio Pregliasco, en declaraciones a Adnkronos Salute, explicó que la combinación de neumonía bilateral y bronquitis asmática crónica está complicando su recuperación:

“El cuadro clínico del Papa es preocupante, no solo por la neumonía, sino por los problemas respiratorios preexistentes que no están ayudando a mejorar su estado. La crisis respiratoria y la trombocitopenia no son señales de estabilización, por lo que su pronóstico sigue siendo reservado.”

Oraciones en el Vaticano y en Italia por la salud del Papa

La gravedad de la situación ha movilizado a la Iglesia y a los fieles. Esta tarde, a las 17:30 horas, se celebrará una misa en la Basílica de San Juan de Letrán para pedir por la salud del Papa. En un mensaje dirigido a los católicos de Roma, el cardenal vicario Baldo Reina pidió orar por Francisco:

“Elevemos nuestra oración al Señor para que lo sostenga con su gracia y le dé la fuerza necesaria para superar este momento de prueba.”

Además, la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) ha convocado encuentros de oración en todo el país. El cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, presidirá un rosario especial en la iglesia de San Domenico, transmitido en vivo por Tv2000.

“Queremos unirnos al Santo Padre en este momento de sufrimiento, para que encuentre alivio y se recupere lo antes posible.”

El Papa Francisco sigue activo pese a su estado de salud

A pesar de las dificultades, el Papa continúa con algunas actividades dentro de lo posible. Según el último boletín vaticano, Francisco ha pasado el día sentado en un sillón, aunque con más dolores que en jornadas anteriores. Además, ha mantenido su rutina de lectura, firma de documentos y comunicación con sus colaboradores cercanos.

Durante la celebración de la Misa Jubilar de los Diáconos, el arzobispo Rino Fisichella leyó la homilía preparada por el Papa, en la que Francisco enfatizó la importancia de dar sin esperar nada a cambio:

“Dar sin pedir nada a cambio une, crea vínculos y construye comunión.”

El Vaticano desmiente rumores sobre el Papa

En medio de la incertidumbre, han circulado versiones en redes sociales asegurando que el Vaticano oculta información sobre la salud del Pontífice. Incluso se ha llegado a especular sobre su posible fallecimiento.

Sin embargo, el Secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, desmintió estos rumores y reiteró que el Papa sigue recibiendo atención médica en el Policlínico Gemelli.

“Nuestros pensamientos y fervientes oraciones están con el Santo Padre por su salud,” declaró Parolin durante una ceremonia en la Catedral de Sant’Alessandro, en Bérgamo.

¿Qué sigue para el Pontificado de Francisco?

Con un pronóstico reservado, la preocupación por la salud del Papa Francisco ha reavivado los rumores sobre una posible renuncia en caso de que su estado no mejore. Aunque no hay declaraciones oficiales al respecto, la situación sigue siendo incierta y el Vaticano mantiene un hermetismo prudente.

Por ahora, el mundo católico sigue atento a su evolución médica y a las posibles implicaciones que este delicado momento pueda tener para el futuro de la Iglesia.