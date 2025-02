Resultado electoral en Alemania: un disparo de advertencia

La prensa alemana destaca los desafíos que enfrentará Friedrich Merz, ganador de las elecciones, con la ultraderecha fortalecida en Alemania.El periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, de la metrópoli financiera Fráncfort del Meno, opina: "Con la AfDno se puede gobernar un Estado democrático (…) En cuestiones centrales de política interior y exterior, la AfD y laCDU son como el fuego y el agua. Los partidos de la coalición saliente tuvieron su oportunidad de moldear al país de acuerdo con sus ideas, pero fracasaron estrepitosamente. Eso no deberían olvidarlo, especialmente aquellos que están dispuestos a hacer coalición con la CDU. Los alemanes votaron por un cambio de rumbo, sobre todo en la política migratoria y en la economía. En cualquier alianza imaginable, Friedrich Merz tendrá que hacer ahora concesiones y renunciar a aspectos de su propio programa. Pero el próximo gobierno no debe acercarse a una continuidad. Eso fortalecería a la AfD. El disparo de advertencia no podría haber sonado más fuerte en estas elecciones”.

Necesidad de conciliación

El matutino Rheinpfalz desea un nuevo rol integrador para el candidato ganador, Friedrich Merz: "La AfD se ha consolidado, lo que obedece no tanto a los conceptos, sino a las preocupaciones reales de los alemanes. Contra populistas y extremistas sólo sirven soluciones efectivas a problemas verdaderos. En la búsqueda de esas soluciones, Friedrich Merz debería enviar también señales a aquellos que no votaron por él. Solo superaremos los grandes desafíos en forma mancomunada. Eso requiere de reconciliación.

"Quizás sea la última oportunidad”

En una línea similar se manifiesta el rotativo Mannheimer Morgen: "Friedrich Merz sólo podrá mantener a raya a la AfD si a partir de ahora mismo empieza a actuar de manera conciliadora y sensata con los actores del centro político. Hasta hace poco, los insultó calificándolos de ‘chiflados de izquierda'. De ello no puede deducirse una táctica inteligente contra una mayor división de la sociedad. El camino del acercamiento -en cualquier constelación- obligará a ceder a todos los implicados. No hay otra opción. El centro político, mientras exista, debe unir fuerzas y empezar a trabajar en un gran plan político conjunto, que reforme el país y lo proteja de las fuerzas radicales nacionales y extranjeras. Quizás sea su última oportunidad”.

Europa mira hacia Alemania

El diario muniqués Münchner Merkur opina que hay que desearle suerte al futuro gobierno de Merz y plantea los tres grandes desafíos que deberá enfrentar: "La desactivación de la bomba de tiempo del asilo, el rescate de la economía y, sobre todo, la defensa de Europa. Tras el escandaloso saqueo que el dúo Putin/Trump está llevando a cabo contra Ucrania, para robarle sus tierras y recursos naturales, las capitales de la UE miran hacia Alemania”.

(ers/chp)