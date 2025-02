La jefa de Gobierno, Clara Brugada enviará durante los próximos días al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para regular el uso de las bicicletas eléctricas y monopatines en la capital, ya que actualmente se hacen pasar por vehículos no motorizados pese a que exceden los 25 kilómetros (velocidad máxima de dichos vehículos), situación que ha generado siniestros viales, en especial en ciclovías, por donde circulan a pesar de ser ilegal.

La Bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México expuso que se buscará equiparar las leyes de los vehículos de propulsión eléctrica con los vehículos motorizados (como las motocicletas), para mejorar la seguridad vial de todo el Valle de México tras el aumento en la circulación de monopatines, motonetas y bicicletas eléctricas que invaden ciclovías y hasta banquetas, lo que pone en riesgo la integridad de los peatones.

La diputada Brenda Ruiz subrayó que las ciclovías son para uso exclusivamente para los ciclistas, usuarios de patinetas y patines, y no para usuarios de vehículos motorizados, de combustión interna o eléctricos, que pueden llegar hasta más de 45 kilómetros por hora, y “un impacto de 45 kilómetros por hora te puede mandar a la tumba; ya estuvo bueno de qué están abusando y poniendo en riesgo tanto peatones como ciclistas, abusando sin ningún control”.

Bicicletas eléctricas y monopatines serán regulados en CDMX, se acabó la invasión de vías Durante los próximos días la jefa de Gobierno enviará al Congreso CDMX la iniciativa de regulación que contempla la creación de un padrón de vehículos de propulsión eléctrica

“Vamos a incluirlos en la categoría de vehículos de propulsión eléctrica, no pueden seguir pasando como si fueran vehículos no motorizados (...) necesitamos poner orden, necesitamos evitar que siga habiendo siniestros por la irresponsabilidad de los usuarios de bicicletas eléctricas y monopatines que piensan que es un juguetes, y no, son peligrosos, ponen en riesgo la vida de muchos”, expuso.

Bicicletas eléctricas y monopatines serán regulados en CDMX, se acabó la invasión de vías Durante los próximos días la jefa de Gobierno enviará al Congreso CDMX la iniciativa de regulación que contempla la creación de un padrón de vehículos de propulsión eléctrica

“¿Actualmente qué pasa? Que este tipo de vehículos sólo se les puede apercibir verbalmente, entonces no sirve de nada, necesitamos que cumplan con el reglamento de tránsito, vamos por la seguridad vial de los peatones y ciclistas, las ciclovías son para los ciclistas. Ya no podemos permitir que sigan abusando, de creerse vehículos no motorizados o vehículos que no hacen daño, cuando nos ponen en riesgo a todas y todos”. — Brenda Ruiz

Brenda Ruiz agregó que se creará un padrón de vehículos de propulsión eléctrica y que para ello coadyuvará la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) con el fin de saber el número de motonetas eléctricas, bicicletas eléctricas y monopatines que circulan en la capital. Este patrón permitirá además conocer las características técnicas de los vehículos, así como las inconformidades que los propietarios presentan.