Elecciones generales 2025: ¿Cómo votó Alemania?

La CDU/CSU ganó las elecciones generales de 2025. El partido del actual canciller, el SPD, obutvo resultados desastrosos. Uno de cada cinco alemanes votó por la extrema derecha. ¿Qué significa todo esto para Alemania?El líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU),Friedrich Merz, se mostró satisfecho con su triunfo electoral. Sin embargo, su partido esperaba un resultado mucho mejor.

Alrededor del 28 por ciento de los votos no son suficientes para gobernar en solitario, y deberá encontrar un socio de coalición. En términos numéricos, la Alternativa para Alemania (AfD), que quedó en segundo lugar, sería un posible candidato. Uno de cada cinco votantes se decantó por este partido, en parte de extrema derecha. Sin embargo, Merz lo ha descartado. "Tenemos puntos de vista fundamentalmente diferentes, por ejemplo en política exterior, en política de seguridad, en muchos otros ámbitos, cuando se trata de la Unión Europea, la OTAN y el euro", repitió Merz tras haber ganado las elecciones, negando así la posibilidad de negociar con la AfD.

Todo parece conducir a una probable coalición con el partido Socialdemócrata (SPD), aunque Los Verdes también querrían gobernar. El SPD logró poco más del 16 por ciento de los votos, su peor resultado electoral desde 1890. Uno de sus integrantes, el actual ministro de Defensa, Boris Pistorius, habló incluso de un "resultado devastador y catastrófico".

El desafortunado canciller Olaf Scholz

Scholz es el único canciller de las últimas cinco décadas que no fue reelegido. Anunció que en el futuro sólo quiere ser un miembro más del Bundestag.

El partido liberal FDP también sufrió pérdidas drásticas, no logró superar la barrera del cinco por ciento y no estará, por tanto, representado en el próximo Bundestag. Su líder, Christian Lindner, anunció su retiro de la política tras la derrota.

Las pérdidas de Los Verdes no son tan graves. El candidato a canciller, Robert Habeck, dijo que "no nos castigaron tan severamente, pero queríamos más y no lo logramos".

El partido de La Izquierda obutvo, para sorpresas de muchos, más del ocho por ciento. La CDU ya dijo antes de las elecciones que no formaría coalición con La Izquierda.

Alemania debe ahora volver a ser capaz de actuar, dijo ayer Merz "para que estemos presentes de nuevo en Europa y el mundo note que Alemania vuelve a ser gobernada de forma fiable".

Agujero de miles de millones de euros

Sin embargo, el mayor desafío para el nuevo gobierno será probablemente la financiación de los futuros presupuestos. Últimamente, los ingresos fiscales ya no son suficientes, el gasto militar aumenta, se requiere modernizar infraestructuras y llevar adelante la transformación ecológica. Todo esto cuesta miles de millones. No hay que olvidar que Alemania se encuentra en medio de su mayor crisis económica desde la reunificación.

Además, tras la llegada de Donald Trump el escenario político ha cambiado, y Europa también tendrá que cuidar más sus propias capacidades de defensa.

¿Crecerá la deuda?

"No gastar más dinero del que se gana”, ordena la Constitución alemana. Las excepciones sólo se aplican en situaciones de emergencia, desastres naturales y crisis económicas graves. El SPD y Los Verdes consideran inevitable contraer nuevas deudas. Friedrich Merz, en cambio, se centra en el crecimiento económico y pide recortes en las prestaciones sociales.

El nuevo Bundestag deberá constituirse a más tardar 30 días después de las elecciones, es decir, a más tardar el 25 de marzo. Si para entonces no hay nuevo gobierno, el antiguo permanecerá en el poder como gobierno interino.

