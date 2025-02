Sigue en vivo la transmisión del rosario por la salud del papa Francisco desde el Vaticano

El papa Francisco lleva más de una semana internado en el hospital Gemelli de Roma debido a una infección pulmonar que ha causado altibajos en su salud, incluyendo momentos críticos.

Por esta razón, el Vaticano ha organizado una oración del santo rosario por la salud del pontífice, la cual será transmitida a nivel mundial. Si deseas unirte, en Publimetro México te contamos dónde verlo en vivo .

¿En dónde ver en vivo el rosario por la salud del papa Francisco?

El lunes 24 de febrero, en punto de las 21:00 horas (hora de Roma), se reza el santo rosario en la Plaza de San Pedro por la salud del Santo Padre, guiado por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede.

La oración del rosario en honor al papa Francisco es transmitida en directo por Vatican News a través de su canal de YouTube. Aquí te dejamos el enlace:

El papa Francisco rompió el silencio y envió un mensaje desde el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado desde hace más de una semana debido a complicaciones de salud provocadas por una infección pulmonar a causa de una bronquitis.

Papa Francisco envía mensaje para los fieles católicos del mundo

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el domingo 23 de febrero, el papa Francisco dirigió un mensaje a sus fieles católicos de todo el mundo, tras haber estado hospitalizado y enfrentando una crisis de salud.

“Los exhorto a continuar con alegría su apostolado y a ser, como nos sugiere el #Evangeliodehoy, signo de un amor que abraza a todos, que transforma el mal en bien y genera un mundo fraterno. ¡No tengan miedo de ‘arriesgar el amor’!”, expresó el pontífice.

Además de pedir a la comunidad católica que sigan con alegría el apostolado, como sugiere el Evangelio de cada domingo, siendo un signo de amor para todos, agradeció las muestras de apoyo y cariño recibidas durante su convalecencia.

“En estos días he recibido muchos mensajes de afecto, y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de consuelo que me han llegado de todo el mundo!”, concluyó.

¿Cuál es el estado de salud actual del papa Francisco?

Después de su mensaje, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó, a través de Vatican News, que el papa Francisco ha vuelto a utilizar oxígeno de alto flujo y que se le están realizando más exámenes clínicos, cuyos resultados se conocerán por la tarde.

El Vaticano también aseguró que, a pesar de su crisis de salud, el papa Francisco pasó una noche tranquila y descansó. Esto ocurre luego de que el sábado 22 de febrero sufriera una prolongada crisis asmática y presentara plaquetopenia a causa de la anemia.