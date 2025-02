Profeco logra acuerdo: adiós a las comisiones y venta de pulseras cashless en festivales

Festivales como NASCAR, ARRE y Tecate Emblema ya no venderán pulseras cashless ni cobrarán comisiones tras intervención de Profeco.

Después de semanas de polémica y quejas de los asistentes a festivales en México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció este lunes 24 de febrero que logró un acuerdo con la empresa Ocesa para eliminar la venta y el cobro de comisiones en las pulseras cashless, utilizadas como único método de pago en diversos eventos masivos. Esta decisión se da luego de que diversos reportajes expusieran los problemas financieros y sanitarios derivados de este sistema de pago.

Desde hace tiempo, los festivales en México adoptaron las pulseras cashless como único método de pago, obligando a los asistentes a recargar dinero en un monedero digital. Sin embargo, esta práctica generó inconformidad debido a las dificultades para recuperar el saldo no utilizado, comisiones de hasta 30 pesos por reembolso y la imposición de compras adicionales, como vasos reutilizables sin opción de reembolso. Además, se reportaron riesgos sanitarios asociados al uso indebido de estos vasos en la preparación de bebidas.

El 17 de febrero, a pregunta expresa de Publimetro México, Iván Escalante, titular de Profeco, reconoció un “vacío legal” respecto al uso obligatorio de las pulseras cashless y anunció conversaciones con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para analizar posibles regulaciones.

No desaparecen las pulseras cashless, solo su venta y el cobro de comisiones

Escalante explicó que tras revisar la estructura financiera detrás del sistema cashless, detectaron que el banco involucrado solo actúa como patrocinador y que Ocesa tenía el control sobre la operación del monedero digital. “A partir de la pregunta del reportero de Publimetro de la semana pasada, revisamos que el banco que le da la marca a este sistema en festivales y eventos sólo actúa como patrocinador”, señaló Escalante. Esto llevó a que la Profeco tomara acción inmediata y negociara con Ocesa nuevas condiciones para los consumidores.

“Llamamos de inmediato a Ocesa y llegamos al acuerdo que en los eventos y festivales en los que ellos operan, Gran Premio de la Ciudad de México, NASCAR, los festivales EDC que acaba de ser el fin de semana, Vive Latino, Tecate Emblema, ARRE, Corona Capital y Flow Fest, ya no venderán el dispositivo cashless, ya no cobrarán comisión por precarga y ya no cobrarán comisión por retorno de dinero” — Iván Escalante, titular de Profeco

El acuerdo alcanzado establece que en festivales como el Gran Premio de la Ciudad de México, NASCAR, EDC México, Vive Latino, Tecate Emblema, ARRE, Corona Capital y Flow Fest, ya no se venderán las pulseras cashless. Además, Escalante confirmó que “ya no cobrarán comisión por precarga y ya no cobrarán comisión por retorno de dinero”, lo que significa un alivio para los consumidores que en el pasado perdían parte de su saldo debido a estas prácticas.

Finalmente, Escalante aprovechó para recordar otros temas de interés para los consumidores, como la importancia de conocer los precios de la gasolina, la canasta básica y la calidad de productos antes de comprarlos.