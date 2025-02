Familiares de Amairany Roblero Gónzalez, Frida Sofía Lima Rivera y Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, víctimas del feminicida serial de Iztacalco, Miguel Cortés Miranda –al que se le relaciona con al menos seis feminicidios y el intento del mismo delito– exigieron la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) concluir con las investigaciones de los casos de las mujeres antes mencionadas para enjuiciar al agresor por el delito de feminicidio y desaparición, ya que actualmente se le juzga solo por homicidio.

Afuera de la instalaciones de la FGJCDMX, solicitaron una audiencia con la fiscal Bertha Alcalde Luján, pues la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales de la CDMX, a cargo de María Seberina Ortega, no ha entregado los peritajes de Identificación Multidisciplinarios de los restos de Amairany Roblero Gónzalez, Frida Sofía Lima Rivera y Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, para su restitución y entrega digna.

“Pedimos –primero– que se nos entregue un peritaje de identificación multidisciplinaria para que ya nos hagan una entrega digna a cada familia, queremos ya tener nuestros restos de manera digna, que se le identifique porque no puede ser posible hasta el día de hoy, sigan teniendo los restos, sigan manipulando y no tengamos otros una respuesta clara de lo que está ocurriendo”, comentó.

Feminicida serial de Iztacalco: Familiares de víctimas estallan contra la FGJCDMX y exigen concluir investigaciones Hasta el momento, no han concluido con las investigaciones necesarias para enjuiciar al feminicida serial por el delito de feminicidio y desaparición

“Queremos que ya se concluyan las investigaciones, pero sobre todo queremos que tengan gente que esté capacitada al frente de las fiscalías, tanto de feminicidios como desaparecidos, porque hasta el día de hoy sólo nos han dado largas la fiscalía de feminicidios (...) su responsable que hasta el día de hoy no ha cumplido estas investigaciones; entonces queremos que ya nos entreguen resultados de estos periciales pertinentes, para que podamos concluir con las investigaciones”. — Madre de una víctima del feminicida serial

La madre de una víctima expuso que debido a los cambios de MP en el caso –por la entrada y salida de nuevos fiscales– se ha dilatado la investigación de los casos de Amairany Roblero Gónzalez, Frida Sofía Lima Rivera y Viviana Elizabeth Garrido Ibarra, “por eso le pido a la nueva fiscal que por favor no nos cambien a los MP, porque nadie lo termina (caso); hagan su trabajo bien, porque yo no sé qué es lo que pretenden con esconder, no dan todas las pruebas, hay mucha información que nosotros desconocemos todavía”.