Fieles rezan en Roma por la recuperación del Papa

El Papa sigue en estado crítico debido a una neumonía y problemas renales. Fuera del hospital donde atienden a Francisco, los católicos se han reunido para rezar por su recuperación.Joaquín Mbana Nchama, embajador de Guinea Ecuatorial ante el Vaticano, camina hacia la estatua de mármol blanco de Juan Pablo II, ubicada en una pequeña plaza fuera del Hospital Gemelli, en los suburbios noroccidentales de Roma. Mientras se sienta en un bloque cerca del monumento, saca un pequeño libro rojo y un rosario, y comienza a susurrar oraciones por el Papa Francisco en voz baja.

"No estoy aquí para hacer un show," dijo a DW después de sus oraciones. "Solo quiero venir a orar por este Papa porque él es quien realmente busca la salvación de todas las obras y la creación de Dios."

Luego, llega una joven pareja italiana con un bebé. La madre ora mirando hacia la estatua, luego se agacha para besar a su hijo que está en el cochecito, con lágrimas corriendo por su rostro.

"Después de cinco años intentando quedar embarazada, fui a orar por primera vez en mi vida hace 18 meses en una misa papal en el Vaticano," dijo la mujer de 42 años, de Roma. "Dos semanas después concebimos a nuestro hijo, y le agradezco a Dios y a este Papa por eso. Por eso he venido a orar por él ahora."

Antes de irse, su esposo coloca un ramo de flores junto a las velas, globos, cartas escritas a mano y fotos colocadas alrededor de la estatua del Papa Juan Pablo II. Decenas de personas han llegado aquí todos los días para rezar por Francisco.

La plaza de la estatua está junto a una colina baja, ahora cubierta con carpas blancas que protegen las cámaras de los reporteros mientras transmiten en vivo por TV. Los medios de comunicación de todo el mundo se han reunido en Roma, esperando noticias sobre la salud del Papa.

Estado crítico del papa continúa

Los detalles sobre la condición del Papa han sido escasos. Cada mañana, la oficina de prensa del Vaticano emite una breve declaración: "El papa durmió bien toda la noche", fue la actualización del martes.

Una declaración más extensa del lunes dijo que el Papa Francisco, de 88 años, sigue en estado crítico en el hospital, donde está desde el 14 de febrero.

"En realidad, el estado crítico puede significar muchas cosas", dijo un médico local con amplia experiencia en cuidados intensivos. Tampoco él conoce detalles específicos sobre el caso del Papa, más allá de lo que aparece en las declaraciones públicas.

"Las noticias dicen que está de buen ánimo y hay mensajes verbales, así que dudo mucho que necesite un ventilador", dijo. "Pero con neumonía bilateral y los informes de infecciones virales, bacterianas y fúngicas, este es un caso bastante complejo, y estas situaciones pueden cambiar en cualquier momento, según mi experiencia”.

Un Año Santo para los católicos

La complicación de la salud del Papa se presenta en un año en el que se espera que el Vaticano reciba a más de 30 millones de peregrinos en el marco del Jubileo de 2025.

"El Jubileo es una oportunidad para que todos recordemos que el centro del catolicismo es Roma," dijo el padre Roberto Regoli, director del Departamento de Historia de la Iglesia en la Universidad Gregoriana Pontificia en Roma. "Por eso es importante la peregrinación, y continuará independientemente de la salud del Papa."

Los peregrinos que hacen el viaje llegan a un centro de recepción, y cada grupo de entre 10 y 30 personas recoge una cruz de madera para llevar hasta la Puerta Santa del Vaticano.

"Estoy aquí para probar mi fe y para mejorar mi fe," dijo Guido San Marco, un hombre de 67 años que voló desde Surabaya, Indonesia, para tomar parte en la peregrinación.

Oraciones del peregrino

Otra peregrina que viajó a la Ciudad del Vaticano este año es Sarah O'Neill, una mujer de 62 años de Irlanda del Norte.

"Obviamente estamos rezando por la salud del Papa ante todo," le dijo a DW. "Pero es triste para nosotros personalmente no poder ver la misa papal en este viaje, que normalmente se celebra los miércoles aquí. La esperábamos con ansias."

Bartosz Wawrzyńczak, un hombre de 42 años de Gdansk, es uno de varios peregrinos polacos con los que DW habló. "Cuando rezo, siempre miro imágenes de Juan Pablo II", dijo. "Personalmente, me siento un poco confundido por las enseñanzas del Papa Francisco, que no son ortodoxas y no son algo que esperaría o estaría dispuesto a seguir, pero estamos tratando de hacer lo mejor para reconocer y entender las palabras del Papa actual."

Juan Pablo II, de origen polaco, fue el último Papa en morir en el cargo en 2005, y fue sucedido por Benedicto XVI, quien renunció en 2015 y falleció en 2022.

