Gertz Manero critica obstáculos judiciales para extradición de “El Mayo” Zambada a México

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), brindó información sobre el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, después de la polémica con su abogado, Juan Pablo Penilla Rodríguez.

¿Qué dijo Gertz Manero sobre “El Mayo” Zambada?

Durante la conferencia de prensa matutina del martes 25 de febrero, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional, Gertz Manero abordó el tema.

“Es un tema que ya hemos platicado y vale la pena reportarlo. Desde junio del año pasado se inició un procedimiento por una serie de delitos que se cometieron en México: el delito de secuestro y el delito de transporte ilegal de una persona en contra de su voluntad", dijo el fiscal general.

“Iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades para que esta persona, que había salido del país en contra de su voluntad, sea traída de vuelta. Esta persona tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, y es obligación del gobierno de la República Mexicana hacerlas cumplir, comentó Gertz Manero.

“Desde el año pasado no hemos tenido respuesta. Es un procedimiento que ya se cumplió y quedó a la espera de resultados. Todos los datos de prueba que tenemos absolutamente clarificados indican que, en un aeródromo cercano a la ciudad de Culiacán, el hijo de El Chapo, un piloto o dos, y el delincuente fueron objeto de una operación en la que no hay ninguna otra prueba de ninguna naturaleza. El expediente está abierto para que se aporten más pruebas, pero no hay ninguna prueba directa", aclaró el titular de la FGR.

“Todos estos hechos ocurrieron durante la administración anterior. Es importante recordar que todos los países del mundo están sujetos a la Convención de Viena, la cual establece que el ciudadano de un país que ha sido acusado o que lleva un juicio en otro país tiene el derecho a que las autoridades de su país lo acompañen y lo apoyen. No es un caso excepcional ni para bien ni para mal, es exactamente lo mismo en todos los casos", afirmó.

Fiscal acusa a jueces de retrasar extradición de “El Mayo” Zambada de EE. UU. a México

Gertz Manero aseguró que tanto “El Mayo” como otras personas que cometen delitos, siempre tienen el acompañamiento de los consulados, ya que es una obligación y este no es un caso excepcional pues “es permanente y así tiene que ser”.

“Esto ocurrió en junio del año pasado; ya vamos para un año y todavía no tenemos la primera audiencia de fondo. Eso es francamente preocupante. En esa audiencia vamos a conocer cuáles son las acusaciones y las defensas, y será entonces cuando se dé la presencia y el acompañamiento de las autoridades consulares. Necesitamos que primero se cumpla la solicitud de extradición para que se hagan efectivas las órdenes de aprehensión”, finalizó agregando que son los jueces quienes han obstaculizado los procedimientos de extradición”.

¿Qué pasa con el abogado de “El Mayo” Zambada?

En los últimos días, se reveló que Juan Pablo Penilla Rodríguez es oficialmente el representante legal de “El Mayo” Zambada, después de que saliera a la luz una carta escrita por el líder del Cártel de Sinaloa.

En el texto, “El Mayo” solicita protección y defensa consular al Gobierno de México tras su detención, la cual califica como un “secuestro”, ocurrida en 2024, luego de que Los Chapitos “lo entregaran” a las autoridades estadounidenses.