No lo conocen pero aparece en todos lados: captan a Juan Pablo Penilla, abogado del Mayo Zambada, con políticos

En redes sociales, los usuarios indagaron y especularon sobre la apariciones de Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, junto con políticos mexicanos. Se han divulgado imágenes y videos de sus participaciones en eventos públicos, aunque últimamente los partidos políticos han negado su vínculo con Penilla.

Juan Pablo Penilla bajo la mira

Una de las fotografías filtradas sobre el abogado muestra su participación en un evento encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde también se encontraba el diputado Ricardo Monreal. Ante este escenario, Monreal ofreció explicaciones respecto a este tema debido a la pregunta de una reportera.

“Yo acudo a muchas reuniones. No, no lo conozco. Pero es normal (...) Es como los artistas, no saben con quien se fotografían, los artistas se fotografían con todos. Aquí mismo le piden selfies a todo mundo, y eso no te hace de ninguna manera cómplice de ellos”, especificó.

De la misma manera, los usuarios recordaron otra participación de Juan Pablo Penilla en Ciudad Madero, Tamaulipas, junto con varios funcionarios de Morena, en especial, con el coordinador estatal Luis Armando Domínguez Quintos y en la visita de Claudia Sheinbaum como candidata.

Antes estas fotografías y posteriores acusaciones, la presidenta de México ofreció explicaciones en su conferencia matutina, debido a que las fotografías fueron realizadas cuando se encontraba en campaña.

“No conozco a la persona, hay una fotografía ahí, pero ni siquiera sé dónde es. Durante la campaña se sacan fotos con muchísima gente. Lo importante es garantizar a México que no establecemos relaciones de complicidad ni de contubernio con nadie", aclaró.

Sin embargo, las redes sociales se llenaron de más imágenes, incluso políticos del PAN como Marko Cortés y Lilly Téllez se unieron a las protestas. Por otro lado, miembros de Morena también señalaron la ocasión que el PAN condecoró a Juan Pablo Penilla como Embajador Internacional por la Paz.