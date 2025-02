Preocupación por la "miel adulterada" de Turquía

Turquía es uno de los mayores productores de miel. Pero cada vez más la miel se adultera con jarabe de azúcar u otros ingredientes, y es muy probable que también se esté vendiendo en otros países.Turquía es uno de los actores más importantes en el mercado global de la miel: después de China, es el segundo mayor proveedor de miel del mundo.

En este país, que conecta Europa y Asia, se producen anualmente 115.000 toneladas de miel. Esto equivale aproximadamente a una cuarta parte de la capacidad de producción de China.

En Turquía hay alrededor de 100.000 apicultores con aproximadamente nueve millones de colmenas. Según el Ministerio de Agricultura turco, alrededor de 500 empresas operan en este sector. Se estima que el sector de la miel en Turquía tiene un volumen anual de aproximadamente 270 millones de euros.

Ankara: la capital de la miel adulterada

Pero ahora el sector está en crisis. En Turquía, la producción de miel adulterada está en aumento. No se sabe exactamente cuánta hay, pero en varias redadas recientes se han incautado toneladas.

En una operación en Ankara, en septiembre del año pasado, las autoridades encontraron 8.150 toneladas de glucosa, fructosa y azúcar, junto con 100.000 etiquetas de diferentes marcas de miel.

En este fraude, la miel se mezcla con jarabe de azúcar. Un producto que contenga aromas artificiales, colorantes, edulcorantes, glucosa, jarabe de maíz o panales de miel artificiales no puede venderse como miel. En estos casos, se considera miel adulterada, lo que infringe las normas de etiquetado.

A finales de 2024, el Ministerio de Agricultura publicó listas con 43 productores en Turquía que adulteraban miel. Ankara es el centro de esta industria, ya que la mayoría de las fábricas están allí. Según el ministerio, dos de estos fabricantes venden sus productos en grandes cadenas de supermercados.

La miel adulterada incautada hasta ahora tiene un valor de mercado de unos 25 millones de euros.

Daño a la reputación de Turquía

El sector está en alerta: los productores temen que la reputación de Turquía en los mercados internacionales sufra un daño significativo, o que ya esté deteriorada. Por ello, exigen la intervención del Estado, regulaciones más estrictas y sanciones ejemplares para los fabricantes de miel que lleven a cabo esas prácticas.

Ziya Şahin, presidente de la Asociación Central de Apicultores de Turquía (TAB), considera que el Ministerio de Agricultura es responsable y exige más controles y sanciones más severas.

"El problema es la falta de regulación. Nuestros apicultores están indignados y nos preguntan por qué no actuamos contra esto. Pero no tenemos autoridad para llevar a cabo controles. Ni siquiera puedo preguntar en la calle si una miel es auténtica o no", declaró Şahin en una entrevista con DW.

Un problema global

La miel adulterada no es solo un problema de Turquía. "Como en otras partes del mundo, aquí también la hay. No podemos negarlo. Pero no queremos que Turquía sea vista como un paraíso para la miel adulterada", enfatiza Şahin.

Can Sezen, director de Anavarza Bal, uno de los principales productores de miel en Turquía, está de acuerdo: "También hay miel adulterada en China y Europa. No sería justo decir que solo pasa en Turquía. Sin embargo, los turcos son muy ingeniosos en estas cosas", comenta Sezen.

La situación económica fomenta el problema

Una de las razones por las que hay tanta miel adulterada en Turquía es la alta inflación en el país. Esta miel artificial es mucho más barata que la pura: cuesta unos 1,60 euros por kilo, mientras que la auténtica puede llegar a 8 euros. Esto hace que la miel adulterada sea más accesible para muchas personas, especialmente en tiempos de crisis económica.

En enero de 2024, las autoridades francesas incautaron 13 toneladas de miel adulterada con Viagra, llamada "miel eréctil". Según los informes, venía de redes ilegales en Turquía, Túnez y Tailandia.

Según los expertos, los controles aduaneros no son suficientes para detectar esa carga.

Ziya Şahin considera muy probable que esa miel de Turquía ya haya sido exportada a otros países. "Es posible que la miel adulterada haya sido enviada ilegalmente primero a países árabes y, desde allí, distribuida a otras partes del mundo", señala.

(lf/ers)