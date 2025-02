Rescatan a 25 pescadores que escaparon de incendio y hundimiento de barco

La tripulación rescatada del barco atunero está en buen estado de salud y su vida no corre peligro Fotos: @GabyCoutino

Una embarcación atunera rescató a 25 pescadores que escaparon del incendio y hundimiento de la embarcación en la que iban, hechos ocurridos en las costas de Chiapas cuando trabajaban en la captura de atún.

Debido a las llamas la embarcación “Arcos 1” se hundió, los hombres consiguieron abandonar la nave y solicitar ayuda a la Guardia Costera, aunque el rescate lo concreto la embarcación Nair y llevados al muelle de Puerto Chiapas la tarde del lunes.

Los testimonios de los trabajadores revelaron que el incendio inició en una red de pesca y rápidamente se propagó por la popa, es decir, la zona trasera de los barcos.

“Personal de Sanidad Naval, arribó al área con el fin de efectuar valoración médica a los tripulantes, encontrándose en buen estado de salud y sin complicaciones que pongan en riesgo su vida”, informó la Secretaría de Marina (Semar).

Rescate de náufrago australiano

No es la primera vez que un barco atunero rescata a náufragos, en julio de 2023 el australiano Timothy Lyndsay Shaddock, de 54 años, fue rescatado luego de estar tres meses a deriva en su catamarán “Aloha Toa” a unos mil 300 kilómetros de la costa cuando fue avistado por un helicóptero de la flota Grupomar.

El hombre estaba en compañía de su perrita Bella en una situación “extremadamente precaria”, pues no contaban con alimentos adecuados, la tripulación del atunero les proporcionó atención médica, comida e hidratación. Fue el 18 de julio cuando el hombre llegó al Puerto de Manzanillo a bordo del Maria Delia Tuna.

“Me siento bien. Me siento mucho mejor que antes. Al capitán y a la compañía pesquera que me salvaron la vida, estoy muy agradecido con ellos. Estoy vivo y de verdad que pensé que no lo estaría”, expresó Shaddock.

Tras su rescate narró que su travesía empezó en abril cuando salió de la Península de Baja California con la intención de cruzar el Océano Pacífico hasta la Polinesia Francesa, la última vez que vio tierra firme fue a principios de mayo, cuando salió del Mar de Cortés hacia el Pacífico, pero después lo sorprendió una tormenta.