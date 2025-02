Sahra Wagenknecht: auge y declive de la estrella fugaz alemana

La Alianza Sahra Wagenknecht​​​​​​​, de izquierda populista, ha fracasado por poco en su intento de obtener representación en el Parlamento. Su líder ha dicho que impugnará el resultado. ¿Qué significaría eso?Sahra Wagenknecht, archiopositora y disruptiva en la política alemana, puede estar a punto de dar un nuevo golpe a la maquinaria política.

El lunes por la mañana se supo que su partido, la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), fundada el año pasado tras un agrio divorcio del partido La Izquierda, se había quedado agónicamente por debajo del del 5% necesario para entrar en el Bundestag: 13.435 votos menos, para ser exactos.

Esos votos podrían ser trascendentales para el futuro político de Alemania: si el BSW hubiera entrado en el Parlamento, Friedrich Merz, líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y probable próximo Canciller, no estaría en condiciones matemáticas de formar una coalición con los socialdemócratas de centroizquierda (SPD) en solitario. En su lugar, tendría que negociar una complicada y probablemente más inestable coalición a tres bandas.

Antes de que acabara la noche electoral del domingo, los políticos de BSW ya estaban en las redes sociales planteando dudas sobre la validez del resultado. En una rueda de prensa el lunes por la mañana, la propia Wagenknecht dijo que lo ajustado de la contienda "planteaba la cuestión del fundamento jurídico del resultado". Señaló que muchos de los 230.000 votantes inscritos que viven en el extranjero no habían recibido a tiempo sus papeletas.

¿En qué se equivocó la BSW?

Tanto si la BSW entra en el Parlamento por la vía judicial como si no, no se puede obviar el hecho de que el resultado ha supuesto una profunda decepción para Wagenknecht. Ex dirigente del partido La Izquierda, omnipresente en las tertulias políticas y sin duda su figura más reconocida, diezmó las filas del partido al llevarse a varios miembros del Bundestag a su grupo disidente.

En septiembre de 2024, la BSW logró buenos resultados electorales regionales en el este de Alemania, obteniendo entre el 10% y el 15% de los votos en Brandeburgo, Sajonia y Turingia. En dos de esos estados, Brandeburgo y Turingia, el partido incluso entró en gobiernos de coalición. En aquel momento, las encuestas situaban a la BSW en torno al 10% a nivel nacional, y el partido parecía listo para entrar en el nuevo parlamento federal.

Pero pocos meses después, el impulso del BSW se había agotado. En la rueda de prensa del lunes, una Wagenknecht típicamente desafiante culpó a los medios de comunicación.

"Al menos después de las elecciones regionales, empezó una campaña mediática negativa contra nuestro partido que no había visto en toda mi vida política”, dijo. "Nuestros contenidos y posiciones fueron bloqueados casi por completo... especialmente nuestras posiciones en temas sociales”.

La explicación de los analistas

Los analistas políticos tienen una opinión diferente: el principal problema del partido fue que perdió el tema que se le había asociado más estrechamente: lograr la paz en Ucrania.

"Creo que tuvo mucho que ver con los acontecimientos internacionales: la intervención de EE.UU. en la guerra de Ucrania y el hecho de que Ucrania pudiera verse obligada a un alto el fuego desfavorable, creo que le quitó el tema de la paz a Sahra Wagenknecht”, dijo Ursula Münch, directora de la Academia Tutzing para la Educación Política.

Münch también argumentó que el inesperado éxito del partido La Izquierda entre los votantes jóvenes y las luchas internas en la BSW (que según Wagenknecht se habían exagerado en la prensa) perjudicaron al partido.

Tras la votación del domingo, un ligeramente eufórico co-líder del partido La Izquierda, Jan van Aken, ofreció una cruda predicción, calificando al BSW como un "fenómeno temporal”. "No nos acordaremos de ellos dentro de dos o tres años”, declaró a la cadena pública ARD.

Eso parece poco probable, dada la posición de la BSW en dos gobiernos estatales, y la determinación de Wagenknecht, reiterada el lunes, de continuar en su puesto. Además, el año que viene se celebran elecciones regionales en Sajonia-Anhalt, dondel BSW obtuvo su mejor resultado (11%) el domingo pasado.

(md/ers)