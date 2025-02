Chile a oscuras: las razones del masivo apagón

¿Qué falló para que quedara casi un país completo a oscuras durante varias horas? Mientras comienzan las investigaciones, revisamos con expertos las preguntas y lecciones que deja este inédito corte de energía.Al tiempo que Chilevuelve a la normalidad, aumentan las interrogantes sobre el masivo apagón que dejó el martes (25.02.25) al 95% de la población sin suministro eléctrico por varias horas. El país se vio afectado en una extensión de más de tres mil kilómetros por esta situación, que llevó al gobierno a decretar estado de catástrofe e imponer toque de queda durante la noche.

El corte del servicio, el mayor en más de una década, ocurrió sorpresivamente pasadas las 15.00 hrs., hora local, en medio de las altas temperaturas veraniegas, y generó una serie de impactos, desde la evacuación del metro de Santiago, caos en el tránsito, problemas en la cobertura de telefonía móvil y suspensión de clases, hasta la interrupción de faenas mineras e industriales.

El suministro comenzó a ser restablecido por sectores, pero hasta entrada la noche una parte del país seguía a oscuras. Esta mañana se había normalizado el suministro para más del 97% de los hogares y fue levantado el estado de excepción. Los organismos regulatorios comenzarán las investigaciones para determinar responsabilidades. "Lo ocurrido hoy nos indigna. No es tolerable que por responsabilidad de una o de varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de personas”, señaló el presidente Gabriel Boric.

En Chile, el servicio eléctrico está en manos de empresas privadas y el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), un organismo público autónomo, técnico e independiente, es el encargado de coordinar la operación del sistema. Este episodio pone en cuestionamiento cuán vulnerable es la red eléctrica chilena.

¿Cómo se explica una falla de tal magnitud?

"Los sistemas eléctricos no son infalibles, pero se diseñan de manera que, si fallan, la propagación sea la mínima posible, las desconexiones de consumo ocurran en zonas específicas y la recuperación del servicio sea en el menor tiempo posible”, explica a DW Carlos Barría, director de la consultora especializada en el mercado eléctrico chileno Grid & Zero Energy Consulting. En este caso, los tres ejes de la seguridad del servicio mostraron problemas.

Si bien eventos como la caída de un rayo pueden producir un corte, no deberían generar fallas de la dimensión observada. En este caso, en tanto, no habría habido un fenómeno externo. De manera preliminar, la empresa ISA InterChile, propietaria de la instalación donde se originó la falla en el norte del país, explica que esta se debió a "la operación no deseada de los esquemas de protección”.

"Se trataría de una operación errónea de protección, que habría operado cuando no debía, sin la existencia de una falla real en la línea”, dice a DW Esteban Pulido, profesor del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), de Valparaíso. El académico indica que "el sistema eléctrico chileno es un sistema radial muy largo, no como el de Alemania que es más interconectado. Una falla de estas dimensiones parte el sistema en dos. Pero todavía falta mucho por saber sobre las causas”.

Se especula que podrían tener que ver con el funcionamiento de un software, pero en definitiva es parte de la investigación que realiza el CEN y cuyas conclusiones estarían en un plazo de dos semanas.

Esa perturbación afectó todo el sistema eléctrico nacional. "Es primera vez que esto ocurre en el sistema completo interconectado”, observa Barría. A eso se sumó el retraso en la recuperación del servicio, que según el CEN se debió a errores en las empresas propietarias de algunas centrales generadoras y transmisoras. Al parecer, por problemas de comunicación y coordinación.

Aprender de los errores

"El sistema eléctrico chileno está diseñado y se opera para reaccionar bien cuando existen fallas”, indica Pulido. Sin embargo, este episodio mostró deficiencias en la respuesta.

"De aquí se sacarán lecciones para que el sistema eléctrico se prepare, … habrá muchos aprendizajes. Además, en el nuevo contexto de alta participación de tecnologías fotovoltaica y eólica, vamos a aprender cómo respondieron”, indica el consultor chileno.

En el apagón, según comentó el CEN, fueron las centrales hidroeléctricas las que ayudaron a la reactivación del suministro. Gracias a las lluvias del 2024 estaban operativas, tras años de sequía.

La demanda eléctrica seguirá aumentando y el país apunta a continuar con la descarbonización en medio del desafío del cambio climático. "Chile tiene que empezar a pensar en un sistema mucho más resiliente” subraya Barría.

La falla hizo recordar lademora en el retorno del suministro ante los temporales que afectaron al país el año pasadoy que dejaron amplias zonas sin electricidad. "Los estándares están bien definidos y es responsabilidad de las empresas propietarias cumplir la norma. Chile tiene una norma técnica que ha ido evolucionando, hay mucha penetración de energías renovables y hay bastantes desafíos”, señala Pulido.

Asumir responsabilidades

"La primera responsabilidad la tienen las empresas propietarias de las instalaciones, pero no son las únicas”, dice Barría. En su opinión, al CEN le cabe supervisar, hacer auditorías y pruebas para evitar fallas, y también la autoridad regulatoria debe revisar las normas técnicas. "Más allá de las multas, hay que revisar qué se está haciendo para evitar que estos episodios se repitan”, consigna el consultor.

Asimismo, Pulido adelanta que "el sistema tiene que prepararse para manejar reservas y aportar con energía si esta falta, lo que hacen de forma natural las centrales convencionales”. Uno de los desafíos es avanzar en sistemas de batería para potenciar las energías renovables.

Todavía están por verse los costos económicos que este apagón tendrá para la actividad productiva. En opinión de Barría, "hacer un sistema seguro es más caro, pero no hacerlo seguro hace que Chile pierda puntos de productividad solo por parar las faenas mineras por un par de horas”.

