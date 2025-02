El papa Francisco sigue "crítico pero estable"

El Vaticano dijo que la salud del Pontífice, que lleva doce días hospitalizado por una doble neumonía, sigue en "pronóstico reservado".El papa Francisco, que padece una doble neumonía, sigue "crítico pero estable", anunció el Vaticano el martes (25.02.2025) por la noche, en el 12º día de su hospitalización, subrayando que el pontífice, de 88 años, había trabajado durante el día.

"El estado clínico del Santo Padre sigue siendo crítico pero estable", indicó la Santa Sede en un breve comunicado, en el que agregó que "el pronóstico permanece reservado".

La salud de Jorge Bergoglio preocupa en todo el mundo pero el Vaticano precisó que el jesuita permanece activo: "Por la mañana, después de recibir la eucaristía, reanudó su trabajo".

Además, se sometió a un "TAC [tomografía computarizada] de control programado para el monitoreo radiológico de la neumonía bilateral", una infección del tejido pulmonar potencialmente mortal.

Por la noche, decenas de miembros de la comunidad argentina en Roma se congregaron en su iglesia "nacional", Santa María Dolorosa, para orar por su compatriota.

Ante una iglesia, presidida por la bandera argentina y la Virgen de Luján, su patrona, el cardenal italiano Baldo Reina reclamó una "oración coral" para que "el Señor dé al papa Francisco salud, fortaleza (...), capacidad para enfrentar este momento".

Rezos en la plaza de San Pedro

Horas antes, pese a la lluvia, cientos de fieles se congregaron por segundo día consecutivo en la plaza de San Pedro para rezar para que el papa se recupere.

La escena recordaba a las concentraciones que hubo antes de que se muriera Juan Pablo II, en 2005, pero el cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga, quien coordinó el Consejo de Cardenales del papa, señaló que "aún no es momento para que él se vaya al cielo".

"Es alguien que no retrocede ante las dificultades, no se desanima, no se paraliza y no deja de avanzar", dijo al diario La Repubblica.

Frente al hospital Gemelli se congregó una multitud de fieles de origen vietnamita, rezando y cantando, observó AFPTV.

Esta hospitalización, la cuarta y más larga desde 2021, está causando gran preocupación por los problemas previos que han debilitado la salud del papa en los últimos años. Entre otras cosas, se ha sometido a operaciones en el colon y el abdomen y ha tenido dificultades para caminar.

La hospitalización del papa, líder espiritual de 1.400 millones de católicos, ha reabierto las interrogantes sobre su capacidad para desempeñar sus funciones. El derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de un problema grave que pueda afectar a su lucidez.

También reavivó las especulaciones sobre la posibilidad de que Francisco renuncie, aunque ha dicho varias veces que ese momento aún no ha llegado.

jc (afp, ap, efe)